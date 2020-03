Actualité du CD de la création : Sofia Gubaidulina, Pauline Kim Harris, Lisa Streich, Cecilie Ore...

Au programme également ce soir : le premier album de la percussionniste Adélaïde Ferrière, 3 préludes de Philippe Schoeller par la grande gagnante du Concours International de piano d'Orléans 2018 Maroussia Gentet, "Epigram" de Franck Bedrossian par la soprano Donatienne Michel-Dansac ...

Programmation musicale

Sofia Gubaidulina

Sonate et Expecto

Adam Maksymienko

Cecilie Ore

Who do you think you are ?

Bibbi Moslett

Cecilie Ore

Come to the Edge

Bibbi Moslett, Ensemble 96, Nina T. Karlsen

Iannis Xenakis

Rebonds A

Adélaïde Ferrière

Karlheinz Stockhausen

Klavierstück 8

Sabine Liebner

Franck Bedrossian

Epigram II

Donatienne Michel-Dansac, Klangforum Wien, Emilio Pomarico

Lisa Streich

Segel

Orchestre de l’Académie du festival de Lucerne

Philippe Schoeller

3 préludes : III. Ritualis Vincent Van Gog

Maroussia Gentet

Pauline Kim Harris et Spencer Topel

Deo (d’après Ockeghem)

Pauline Kim Harris