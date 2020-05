Actualité du CD de la création : John Adams, Lera Auerbach, Iannis Xenakis, Eric Montalbetti, John Corigliano

Premier enregistrement mondial du 3ème concerto pour piano de John Adams par la pianiste Yuja Wang, un deuxième album d'Eric Montalbetti centré sur la musique de chambre, John Cage rencontre Erik Satie dans le nouvel opus des pianistes Anne de Fornel et Jay Gottlieb...

Programmation musicale

John Adams

China Gates

Yuja Wang

John Adams

Must the devil have all the good tunes ?

Yuja Wang, Orchestre Philharmonique de Los Angeles, Gustavo Dudamel (direction)

Lera Auerbach

Arcanum : IV Adempte

Kim Kashkashian, Lera Auerbach

Lera Auerbach

72 Angels : Angels 1 to 6

Raschèr Saxophone Quartet, Netherlands chamber choir, Peter Dijkstra (direction)

Eric Montalbetti

Formes circulaires

Musiciens de l’Ensemble Intercontemporain

Xenakis

Metastaseis A

Orchestra Sinfonica RAI, Arturo Tamayo (direction)

John Corigliano

The Red Violin

Amanda Favier, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Adrien Perruchon

John Cage

3 danses pour deux pianos préparés : n°1

Anne de Fornel, Jay Gottlieb