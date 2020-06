Actualité du CD de la création : James MacMillan, Benoît Menut, Unsuk Chin, Raymond Murray Schafer ...

Au programme : le quatuor coréen Esmé enregistre ParaMetaString, une oeuvre commandée en 1996 à Unsuk Chin par le Kronos Quartet; Adam Tendler s'empare des oeuvres pour piano du compositeur américain Robert Palmer disparu en 2010; immersion dans l'univers du compositeur Benoît Menut ...

Programmation musicale

James MacMillan

Concerto pour alto

Lawrence Power, BBC Philharmonic, Martyn Brabbins

Benoît Menut

Quanta 4 à 6

Maya Villanueva, Ensemble Syntonia

Benoît Menut

Caraïbes pour deux violoncelles

Patrick Langot et Emmanuelle Bertrand (violoncelles)

Unsuk Chin

ParaMetaString

Esmé Quartet

Raymond Murray Schafer

Miniwanka or The Moments of Water

Les Métaboles, Léo Warinsky (direction)

Robert Palmer

Toccata Ostinato

Adam Tendler

Robert Palmer

Sonate pour 2 piano : Allegro

Adam Tendler et Joseph Kubera

Lourival Silvestre

Modern Slaves, pour violoncelle, piano et orchestre à cordes

Aurélien Pascal (violoncelle), Denis Pascal (piano), orchestre à cordes de Paris, Benoît Fromanger (direction)