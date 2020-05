Actualité du CD de la création : Camille Pépin, Martino Traversa, Bechara El-Khoury, David Chaillou ...

Camille Pépin présente au disque son double concerto pour clarinette et violoncelle, Philippe Manoury et Pierre Boulez réunis sur le dernier opus de l'Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Daniel Kawka, une pièce pour piano seul de David Chaillou sous les doigts de Moisès Fernandez Via...

Playlist En Pistes contemporains du 17 mai 2020