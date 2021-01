Actualité CD de la création : Wolfgang Rihm, Fazil Say, Francisco Coll, Gerald Barry, John Tavener...

Ce soir, direction le Royaume-Uni avec une pièce pour piano et orchestre du britannique John Tavener gravée pour la première fois au disque et un concerto pour alto de l'irlandais Gerald Barry dirigé par Thomas Adès. Au programme également, un concerto pour guitare et deux quatuors à cordes...

Programmation musicale

Fazil Say

Quatuor à cordes opus 29 “Divorce” : 3. Presto

Goldmund quartet

Album : Travel Diaries

Label : Berlin Classics (2020)

Wolfgang Rihm

Quatuor à cordes n°4 : 1. Agitato, Allegro - Alla Marcia, Allegro Ma Non Troppo

Goldmund quartet

Album : Travel Diaries

Label : Berlin Classics (2020)

Francisco Coll

Turia, concerto pour guitare : I.

Jacob Kellermann (guitare), Norrbotten NEO, Christian Karlsen (direction)

Album : Concierto de Aranjuez and works byFrancisco Coll and Pete Harden

Label : Bis (2020)

Francisco Coll

Turia, concerto pour guitare : V.

Jacob Kellermann (guitare), Norrbotten NEO, Christian Karlsen (direction)

Album : Concierto de Aranjuez and works by Francisco Coll and Pete Harden

Label : Bis (2020)

Gerald Barry

Concerto pour alto

Lawrence Power (alto), Britten Sinfonia, Thomas Adès (direction)

Album : Beethoven - Barry : Symphonies n°4 à 6 - Concerto pour alto

Label : Signum classic (2020)

Michael Stewart

Beyond Time and space (In Memoriam John Tavener): The Inner Self

Aruhi (piano)

Album : John Tavener : Palintropos / Michael Stewart : Beyond Time and Space

Label : A Flock Ascending (2020)

John Tavener

Palintropos

Aruhi (piano), New London Orchestra, Ronald Corp (direction)

Album : John Tavener : Palintropos / Michael Stewart : Beyond Time and Space

Label : A Flock Ascending (2020)