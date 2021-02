Actualité CD de la création : Thomas Simaku, Aleksander Nowak, Raphaël Cendo, Thierry Huillet, Max Richter

Au programme cette semaine : le meilleur de la musique minimaliste pour piano ; un concerto pour violoncelle de Thierry Huillet et un concerto pour piano de Raphaël Cendo ; un drame musical en trois langues, polonais, silésien et allemand, signé par le compositeur polonais Aleksander Nowak...

Programmation musicale

Thomas Simaku

Catena : V. Energico, tempo preciso

Joseph Houston (piano)

Album : Con-Ri-Sonanza (Chamber Works)

Label : Bis (2020)

Thomas Simaku

Quatuor à cordes n° 5 : Vigoroso, preciso - Quasi angelico - Vigoroso brutale

Quatuor Diotima

Album : Con-Ri-Sonanza (Chamber Works)

Label : Bis (2020)

Aleksander Nowak /Szczepan Twardoch

Drach - Dramma per musica

Joanna Freszel (soprano), Jan Jakub Monowid (contre-ténor), Sebastian Szumski (baryton), Marcin Swiatkiewicz (clavecin), Aukso orchestra, Marek Mos (direction)

Album : Nowak: Drach

Label : Anaklasis (2020)

Raphaël Cendo

Corps, concerto pour piano et ensemble

Wilhem Latchoumia (piano), Ensemble Linea, Jean Philippe Wurtz (direction)

Album : Corps

Label : Socadisc (2021)

à réécouter AUDIO 8 min émission Le Disque contemporain de la semaine Raphaël Cendo : Corps - Wilhem Latchoumia, Ensemble Linea, Jean Philippe Wurtz

ThierryHuillet

Concerto opus 99 : 2. Moto Perpetuo

Damien Ventula (violoncelle), Orchestre de chambre de Toulouse, Gilles Colliard (direction)

Album : Concertos

Label : Klarthe (2021)

Max Richter

Circles from the rue Simon-Crubellier

Jeroen van Veen (piano)

Album : The best of minimal piano music

Label : Brilliant classics (2020)

Max Richter

The Twins

Jeroen van Veen (piano)

Album : The best of minimal piano music

Label : Brilliant classics (2020)