Actualité CD de la création : Steve Reich, Jacques Lenot, Nick Cave, Nicholas Lens, Brett Dean...

Au programme cette semaine : douze litanies composées par le chanteur Nick Cave et le compositeur belge Nicholas Lens durant le confinement ; une "lettre au voyageur" signée par Jacques Lenot et un quintet du compositeur australien Brett Dean...

Programmation musicale

Steve Reich

New York Counterpoint : I. quarter note = ca. 184

Andrea Nagy (clarinette), Holst Sinfonietta, Klaus Simon (direction)

Album : Steve Reich - Eight Lines / City Life

Label : Naxos (2020)

SteveReich

City Life : I. Check it out

Holst Sinfonietta, Klaus Simon (direction)

Album : Steve Reich - Eight Lines / City Life

Label : Naxos (2020)

Nick Cave & Nicholas Lens

Litanie of the first encounter

The Fourteen Storks Ensemble

Album : L.I.T.A.N.I.E.S

Label : Deutsche Grammophon (2020)

Nick Cave & Nicholas Lens

Litanie of fragmentation

The Fourteen Storks Ensemble

Album : L.I.T.A.N.I.E.S

Label : Deutsche Grammophon (2020)

Brett Dean

Voices of Angels : II. Different Realms

Stockholm Syndrom ensemble, Andrej Power, Lawrence Power

Album : Voices of Angels

Label : BIS (2020)

Jacques Lenot

Lumière d’août

Dana Ciocarlie (piano)

Album : La lettre au Voyageur

Label : L'oiseau prophète (2021)

Jacques Lenot

La lettre au Voyageur 1

Nicolas Dautricourt (violon), Dana Ciocarlie (piano)

Album : La lettre au Voyageur

Label : L'oiseau prophète (2021)