Actualité CD de la création: Olivier Penard, John Adams, Nico Muhly, Stephen Thelen, Benoît Sitzia, Alex Nante

Au programme : un recueil de 11 nouvelles œuvres pour piano seul composées en l'honneur du fondateur du label Nonesuch ; le premier disque de l'ensemble Rayuela autour de la thématique des tableaux ; l'Ensemble Thélème tisse un lien entre la musique de Clément Janequin et la musique contemporaine...

Programmation musicale

Jean-Christophe Groffe / Roland de Lassus

La nuict froide et sombre

Ensemble Thélème, Jean-Christophe Groffe (direction), Quatuor Xasax

Jannik Giger

On one or with you

Ensemble Thélème, Jean-Christophe Groffe (direction)

Orlando Bass

Mouvement perpétuel A et B

Orlando Bass

Olivier Penard

Dans les plaintes sur l’arbre et les soupirs des nuits

Orlando Bass

Benoît Sitzia

Rayuela

Ensemble Rayuela

Alex Nante

Altro Castello

Ensemble Rayuela

Bruno Ducol

Adonaïs

Quatuor Béla, Laura Holm

JohnAdams

I still Play

Timo Andres

Nico Muhly

Move

Timo Andres

Stephen Thelen

Circular Lines

Kronos Quartett