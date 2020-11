Actualité CD de la création : Leo Brouwer, Steve Reich, Jaakko Mäntyjärvi, Daniel D’Adamo, Ofer Pelz...

Les "Estudios Sencillos" du compositeur cubain Leo Brouwer au cœur du nouveau disque de Thibaut Cauvin ; cinq pièces pour voix, flûte, alto, harpe et électronique de Daniel D'Adamo ; Marais Marais cohabite avec George Crumb dans le nouvel album du pianiste David Greilsammer...

Programmation musicale

Leo Brouwer

33 estudios sencillos : hommage à Stravinsky

Thibault Cauvin

Leo Brouwer

Nouvelle étude n°2 et 3 : In memoriam Claude Levi Strauss / In memoriam Jean-Paul Sartre

Thibault Cauvin

Steve Reich

Music for 18 musicians

Ensemble Links, Remi Durupt

Jaakko Mäntyjärvi

O magnum mysterium

Choir of Trinity college Cambridge, Stephen Layton

Daniel D’adamo

Transition 3

Isabel Soccoja, Élodie Reibaud : harpe

Daniel D’Adamo

Lips, your lips

Isabel Soccoja, soprano

George Crumb

The Magic Circle of Infinity

David Greilsammer

Ofer Pelz

Repetition blindness, chapter

David Greilsammer

Marin Marais

Chaconne, le labyrinthe

David Greilsammer

Malcolm Lipkin

Interplay

John Turner, Nicholas Trygstad, Janet Simpson, David Corkhill