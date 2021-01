Actualité CD de la création : Kalevi Aho, Sofia Gubaidulina, Philippe Leroux, Bruno Mantovani, Juan Arroyo...

L'âme de Beethoven résonne toujours dans la musique des compositeurs d'aujourd'hui et notamment chez Bruno Mantovani ou Leander Ruprecht. A retrouver aussi ce soir, un concerto pour percussions et orchestre signé par le compositeur finlandais Kalevi Aho et un duo français d'accordéons...

Playlist En Pistes du 1à janvier 2021