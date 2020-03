Actualité CD de la création : Jēkabs Jančevskis, Luis Naón, Philip Glass, Jan Erik Mikalsen, Nicolas Tzortzis

Programmation musicale

Jēkabs Jančevskis

When

The Mixed choir of Riga Cathedral Choir School, Jurgis Cabulis

Jēkabs Jančevskis

Atsalmus (Coldness)

The Mixed choir of Riga Cathedral Choir School, Jurgis Cabulis

Jan Erik Mikalsen

Just for you, concerto pour piano

Ellen Ugelvik, Stavanger Symphony Orchestra, Eivind Gullberg Jensen

Peter Eötvös

Alle Vittime senza nome : I

Orchestre de la radio de Francfort, Peter Eötvös

Luis Naón

Ultimos Movimientos : II. Materia Es el Motivo

Ensemble Accroche Note. Françoise Kubler, Armand Angster

Philip Glass

Wichita Wortex Sutra

Florient Azoulay, Nicolas Horvath

Nicolas Tzortzis

…de ce qui est en lutte

Das Neue Ensemble, Stephan Meier