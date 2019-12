Actualité CD de la création : Javier Alvarez, Itzam Zapata, Mehdi Khayami, James Tenney, Tchesnokov,..

Programmation musicale

Rodion Shchedrin

In the style of Albeniz

Christophe Croisé, Alexander Panfilov

Dimitri Tchesnokov

Concerto pour violon opus 87 : III. Final “La Ronde”

Sara Nemtanu, Orchestre Symphonique National d'Ukraine dir. Bastien Stil

Javier Alvarez

Jardines con Palmera: III. Jardín del corazón de metal

Florent Jodelet, Orchestre Nationale de France & Didier Benetti

Javier Alvarez

Offrande: III. Varitas

Tambuco, ensamble de percussions, Ricardo Gallardo & Alfredo Bringas

Itzam Zapata

De la adultez y la adolesciencia

Vincent Lhermet

A Suivre Ce Soir à 22H00 Dans Le Carrefour De La Creation... émission Carrefour de la création Que viva Mexico ! Avec Vincent Lhermet et Ana Lara

Gabriel Prokofiev

Concerto pour saxophone : III. Largo mesto

Branford Marsalis, orchestre philharmonique de L’Oural dir. Alexey Bogorad

Mehdi Khayami

Pirmo Trio Piano

Divertimento Ensemble

Philippe Hersant

Sous la pluie de feu

Hélène Collerette, Nadine Pierre, orchestre philharmonique de Radio France dir. Pascal Rophé

James Tenney

64 études pour 6 harpes : Study #1, Study #2

Alison Bjorkedal, Ellie Choate, Elizabeth Huston, Catherine Litaker, Amy Shulman, Ruriko Terada