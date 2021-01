Actualité CD de la création : Fazil Say, Samy Moussa, Tzvi Avni, Howard Skempton, Jean-Baptiste Doulcet...

Une programmation internationale au menu cette semaine avec deux concertos pour violon, l'un du compositeur turc Fazil Say et l'autre du compositeur canadien Samy Moussa ; la musique pour piano du britannique Howard Skempton et celle de l'israélien Tzvi Avni...

Programmation musicale

Fazil Say

Concerto pour violon op. 25 “1001 nuits dans le Harem” : 2. Allegro assai

Friedemann Eichhorn (violon) Aykut Köselerli (percussion), Deutsche Radio Philharmonie, Christoph Eschenbach (direction)

Album : Complete violin works

Label : Naxos (2020)

Fazil Say

Sonate pour violon et piano n°2 op.82 "Mount Ida": 2. Wounded Bird

Friedemann Eichhorn (violon), Fazil Say (piano)

Album : Complete violin works

Label : Naxos (2020)

Samy Moussa

Adrano, Concerto pour violon : 3. Circa 96 ; 4. Epilogue

Andrew Wan (violon), Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano (direction)

Album : Ginastera – Bernstein – Moussa, oeuvres pour violon et orchestre

Label : Analekta (2020)

Tzvi Avni

Autumn Interlude : 4. Despite Everything

Heidrun Hoffmann (piano)

Album : Tzvi Avni, Concerto For Piano, Pieces For Piano Solo

Label : Hanssler classic (2020)

Tzvi Avni

Concerto pour piano et orchestre : 3. Youth Images

Heidrun Hoffmann (piano), Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Jamie Phillips (direction)

Album : Tzvi Avni, Concerto For Piano, Pieces For Piano Solo

Label : Hanssler classic (2020)

Jean-Baptiste Doulcet

L’or et le cuivre

Nicolas Arsenijevic (saxophone)

Album : Inveniendi

Label : Chapeau l'artiste (2020)

Howard Skempton

Nocturne n° 1

William Howard (piano)

Album : The Piano Music of Howard Skempton

Label : Orchid classics (2020)