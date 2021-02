Actualité CD de la création : Dieter Ammann, Enno Poppe, Hans Werner Henze, Gabriel Urgell Reyes, George Crumb

Au programme cette semaine : Une pièce pour orgue et orchestre d'Enno Poppe, un concerto pour piano signé Dieter Ammann, des nocturnes de Hans Werner Henze et George Crumb et le nouvel album du pianiste Gabriel Urgell Reyes qui mèle classique, jazz, électroacoustique et rythmes cubains...

Playlist En Pistes du 14 février 2021