Actualité CD de la création : Bryce Dessner, Helmut Lachenmann, Arne Werkman, Kaija Saariaho, Maurizio Pisati

Au menu : Le nouveau disque du clarinettiste Nicolas Baldeyrou fait dialoguer Pierre Boulez, Bruno Mantovani et Michael Jarrell ; les œuvres pour flûte et piano des compositeurs suisses Reto Stadelmann and Joseph Lauber ; des berceuses contemporaines sous les doigts du pianiste Bertrand Chamayou...

Playlist En Pistes du 22 novembre 2020