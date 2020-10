Actualité CD de la création : Björk, Yann Robin, Reinhard Febel, Florentine Mulsant...

La saxophoniste Jess Gillam juxtapose la musique de Björk, Brian Eno ou encore Max Richter dans Time, son dernier album, le Makrokosmos Quartet enregistre deux œuvres de Nik Bärtsch, Yann Robin s'inspire de l'Enfer de Dante et des quarks pour deux collaborations avec l'Orchestre National de Lille...

Programmation musicale :

Björk

Venus as a Boy

Jess Gillam

Max Richter

On the nature of daylight

Jess Gillam

Yann Robin

Concerto pour violoncelle

Eric-Maria Couturier, ON Lille dir. Peter Rundel

à réécouter 1h émission Le portrait contemporain Yann Robin, le papillon et le forgeron

Nik Bärtsch

Mantra Mantra

Makrokosmos Quartet

Reinhard Febel

18 études basées sur l’art de la fugue

Duo Tal Groethuysen

Reinhard Febel

18 études basées sur l’art de la fugue

Duo Tal Groethuysen

Johannes Kreidler

Das Ungewöhnliche

Martin Tchiba

Florentine Mulsant

Quatuor n°3

Quatuor sine qua non