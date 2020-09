Actualité CD de la création : Bernard Foccroulle, Morton Feldman, Marco Stroppa, Adrián Demoč, Olivier Greif

Le dernier volume des quatuors de Gorecki par le Tippett Quartet, une oeuvre de Bernard Foccroulle composée pour l'inauguration du nouvel orgue du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, des pièces d'Aureliano Cattaneo et Marco Stroppa commandées par la violoniste Patricia Kopatchinskaja ...

Programmation musicale

Adrián Demoč

Kvarteto

Apartment House

Magnus Granberg

Let Pass my weary Guiltless Ghost

Skogen

Marco Stroppa

Dilano Avvinto

Patricia Kopatchinskaja, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (direction)

Aureliano Cattaneo

Estroso

Patricia Kopatchinskaja, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (direction)

Henryk Gorecki

Quatuor à cordes n° 3 op 67

Tippett Quartet

Bernard Foccroulle

E vidi quattro stelle : The sun, slower and more blazing than before, arrives at its noonday zenith (Canto XXXIII)

Nikolay Borchev, InAlto

Bernard Foccroulle

E vidi quattro stelle :Along the shore (Canto I)

Nikolay Borchev, InAlto

Olivier Greif

Les chants de l’âme : Batter my Heart

Marie-Laure Garnier, Philippe Hattat

Morton Feldman

Le Palais de Mari

Igor Levit