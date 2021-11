A la découverte de l'oeuvre inédite d'Olivier Greif

Ce dimanche, petit tour aux Etats-Unis avec la musique de Joan Tower, honneur aux quatuors avec le Quatuor Ebène et le Quatuor Hanson mais aussi le compositeur Olivier Greif à l'occasion des 70 ans de sa naissance.

Programmation musicale

Joan Tower

Small

Evelyn Glennie

Album: Joan Tower: Strike Zones, Small, Still/Rapids & Ivory and Ebony

Label: Naxos (2021)

Joan Tower

Strike Zones

Evelyn Glennie

Olivier Greif

Quadruple concerto "Danse des morts"

Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, Yan Levionnois, Philippe Hatat, L’Atelier de Musique, Pierre Dumoussaud

Album: Greif : Danse des morts

Label: B Records (2021)

Olivier Greif

Symphonie pour voix de baryton et orchestre, Op. 327

Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, Yan Levionnois, Philippe Hatat, L’Atelier de Musique, Pierre Dumoussaud

Album: Greif : Danse des morts

Label: B Records (2021)

Henri Dutilleux

Ainsi la nuit I.Nocturne 1 (libre et souple)

Quatuor Hanson

Album: Not all cats are grey

Label: Aparté (2021)

Henri Dutilleux

Ainsi la Nuit: Parenthèse 1 | Ainsi la Nuit: II. Miroir d'espace

Quatuor Ebène

Album: 'Round Midnight

Label: Warner Classics (2021)

György Ligeti

String Quartet No. 1 "Métamorphoses Nocturnes" VI. Tempo di valse - Subito prestissimo - Subito. Molto sostenuto

Quatuor Hanson

Album: Not all cats are grey

Label: Aparté (2021)

Svein Hundsnes

Winter Dances I. Molto animato

Laura Mikkola

Album : Svein Hundsnes: Piano Works

Label: Grand Piano (2021)

Svein Hundsnes

Shades of Light IV. Afternoon in La Duquesa

Laura Mikkola

Album : Svein Hundsnes: Piano Works

Label: Grand Piano (2021)