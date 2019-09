Actualité CD de la création : Campo, Glorvigen, Jennifer Higdon, Edith Canat de Chizy, Fabien Touchard

21h50 - L’actualité du disque classique – Le disque classique du jour

Programmation musicale

Per Arne Glorvigen

Scènes de Bistrot : 8. Le Can Can de la patronne

Per Arne Glorvigen (bandonéon), Andreas Brantelid (violoncelle)

Per Arne Glorvigen

Double concerto pour bandonéon, violoncelle et orchestre à cordes : 3. Joda. Allegro Vivace

Per Arne Glorvigen (bandonéon). Andreas Brantelid (violoncelle)

Norwegian Chamber Orchestra

Jennifer Higdon

Autumn music

Quintette Aquilon

Edith Canat de Chizy

La Ligne d’ombre Orchestre français des jeunes

David Zinman, direction

Fabien Touchard

Etude pour piano n°1

Flore Merlin (piano)

Fabien Touchard

L’horloge et l’abîme : 1. canto dell’alba

Marie-Laure Garnier (soprano)

Anna Besson (flûte), Augustin Gorisse (hautbois), Guillaume Siguie (piano)

Robert deVisée

Les sylvains de Mr Couperin

Elizabeth Kenny (luth)

Nico Muhly

Berceuse avec 7 variations

Elizabeth Kenny (luth)

Régis Campo

Oh Sweet kisses !!

Franck Scalisi (clarinette)

Régis Campo

Une solitude de l’espace

Ensemble ™+

Laurent Cuniot, direction