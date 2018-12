Soirée de Noël : Tchaïkovski, Bruch, Puccini...

Programmation musicale

Engelbert Humperdinck

Weihnachten

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Ambrosian Singers

Philharmonia Orchestra

Dir. Charles Mackerras

EMI

Max Bruch

Jubilate amen op. 3

Cheryl Studer, soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Ion Marin

DGG

Robert Schumann

Fantäsiestücke op. 88

Humoreske

Gautier Capuçon, violoncelle

Renaud Capuçon, violon

Martha Argerich, piano

EMI

Edward Elgar

Enigma Variations

Nimrod

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Colin Davis

LSO (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA)

Jacques Offenbach

Le Voyage dans la lune

Ballet des flocons de neige (extraits)

Philharmonia Orchestra

Dir. Antonio de Almeida

PHILIPS (PHPS)

Hector Berlioz

L’Enfance du Christ

O mon cher fils

Victoria de Los Angeles, soprano

Roger Soyer, basse

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Dir. André Cluytens

ERATO

Anatole Liadov

Neige blanche

Maîtrise de l’Académie de Chant Choral de Moscou

Dir. Viktor Popov

CHANT DU MONDE

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°5

Valse - Allegro Moderato

Orchestre Symphonique d’Etat de l’URSS

Dir. Evgueni Svetlanov

MELODIYA RUSSIE

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette

Clara et le Prince

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir. Simon Rattle

EMI CLASSICS

Serge Rachmaninov

Les Cloches op. 35

Les Clochettes du traîneau

Evgueni Akimov, ténor

Choeur académique d’Etat de Lettonie

Orchestre Symphonique National de Lettonie

Dir. Andris Poga

ODRADEK RECORDS

Francis Poulenc

Les Biches

Adagietto

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Dir. Bernard Haitink

Q DISC

Giacomo Puccini

La Bohème

Quando m’en vo (Acte 2)

Elisabetta Scano, Musetta

Simon Keenlyside, Marcello

Alfredo Mariotti, Alcindoro

Angela Gheorghiu, Mimi

Roberto Alagna, Rodolfo

Roberto de Candia, Schaunard

Ildebrando d’Arcangelo, Colline

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Dir. Riccardo Chailly

DECCA

Giacomo Puccini

La Bohème

Dunque è proprio finita (Acte 3)

Renata Tebaldi, Mimi

Carlo Bergonzi, Rodolfo

Gianni D’Angelo, Musetta

Ettore Bastianini, Marcello

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Dir. Tullio Serafin

DECCA

César Franck

Panis angelicus

Jessye Norman, soprano

Ambrosian Singers

Orchestre Philharmonique Royal

Dir. Alexander Gibson

PHILIPS

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine

Choeur de l’Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Orchestre Philharmonique de la BBC

Dir. Yan Pascal Tortelier

CHANDOS

Maurice Jarre

Le Docteur Jivago

“Lara says goodbye to Yuri”

M-G-M Studio Orchestra

Dir. Maurice Jarre

EMI

Victor Herbert

The Enchantress

Art is calling for me

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Stephen Barlow

DECCA