Rien que des nouveautés, Easy Tempo du 09 avril 2017

Programmation musicale

♫ Eliane Elias piano et chant avec Toquinho chant , Marcus Texeira guitare Marcelo Mariano contrebasse et Edu Ribeiro batterie Marivaldo Dos Santos et Gustavo Di Dalva percussions

“Samba de Orly” (Chico Buarque / Toquinho / Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Danse of time (2017)

CONCORD MUSIC 0888072023055

♫ Philippe Baden Powell piano avec Rubinho Antunes trompette et arrgts vents, Rafael Paseiro contrebasse, André Ceccarelli batterie et Ruca Debordao percussions

« Vamos donatear ? » (Philippe Baden Powell)

Extrait de l’album Notes over poetry (2017)

FAR OUT RECORDINGS 196

♫ Roberta Sa en duo avec Martinho Da Vila avec Rodrigo Campello guitare et arrgts, Alberto Continentino basse, Luis Barcelos bandolim et cavaco Armando Marçal, Marcos Suzano, Paulino Dias percussions

« Amanha e sabado » (Martinho Da Vila)

Extrait de l’album Delirio no circo (1960)

SOM LIVRE 4415-2

♫ Pat Thomas chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Lalo Shifrin

« Soft nights » (E luxo so) (Barroso / Vaughan)

Extrait de l’album Desafinado (1962)

BLUE MOON 884

♫ Pat Thomas chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Claus Ogermann

« Detour ahead » (E luxo so) (Barroso / Vaughan)

Extrait de l’album Moody’s mood (1963)

BLUE MOON 884

♫ Henri Salvador avec le Count Basie Big Band

“Je suis un feignant” (Neal Hefti / Mario Filippaki)

Extrait de l’anthologie Henri Salvador Janvier / Juin 1958 Mes inédits (2017)

FREMEAUX & ASSOCIES

♫ Anthony Perkins avec l’orchestre de André Popp

“Il n’y a plus d’après” (Guy Béart)

Extrait de l’anthologie Guy Béart et ses interprètes (2017)

FREMEAUX & ASSOCIES 5660

♫ Ensemble Art Sonic Joce Mienniel flûte et arrgts Didier Ithurssary accordéon, Sophie Bernardo basson, Baptiste Germser cor, Sylvain Rifflet clarinette, Cédric Chatelain hautbois

“ La javanaise” (Gainsbourg)

Extrait de l’album Le Bal perdu (2017)

DRUGSTORE MALONE 006

♫ Patrick Fournier accordéon avec Jean-Baptiste Laya guitare, Antonio Licusati contrebasse et Denis Charolles batterie

« La saison des pluies » (Elec Bacsik)

HARPO

♫ Renaud-Garcia Fons contrebasse avec David Venitucci accordéon et Stephan Caracci batterie

“Revoir Paris” (Renaud Garcia-Fons)

Extrait de l’album La vie devant soi (2017)

E-MOTIVE RECORDS 0171

♫ Florent Sepchat accordéon en duo avec Renaud Détruit vibraphone

« Very Early » (Bill Evans)

Extrait de l’album Fines lames (2017)

LA SAUGRENUE 1602 / 01

♫ Fred Hersh piano avec John Hébert contrebasse et Eric Mc Pherson batterie

« The peacoks » (Jimmy Rowles)

Extrait de l’album Sunday night at the Village Vanguard

PALMETTO RECORD 21 83

♫ Sarah Vaughan chant avec Carl Schroeder piano, Bob Magnusson contrebasse et Jimmy Cobb batterie

« The man Iove » (Gershwin)

Extrait de l’album Live at Laren Jazz Festival 1975 (inédit)

FONDAMENTA 1604022

♫ Oscar Peterson piano avec Ray Brown contrebasse et Ed Thigpen batterie

“Con alma” (Dizzy Gillespie)

Extrait de l’album Live at the Concertgebouw 1961 (inédit)

FONDAMENTA 1604023

♫ Ben Sidran clavier et chant avec Will Bernard guitare, Will Lee basse, Leo Sidran batterie et Moses Patrou percussions

“Big brother” (Ben Sidran)

Extrait de l’album Picture him happy

(2017)

BONSAI 70301

♫ The voluntereed slaves : Alan “Allonymous” Conway voix avec Olivier Temime saxophone, Emmanuel Duprey claviers

programmations, Akim Bournane basse et Julien Charlet batterie

“The Gambler” (Alan Conway / Olivier Temime / Vincent Artaud)

Extrait de l’album Ripcord (2017)

CR 250

♫ Supersonic Thomas De Pourquery chant et saxophone alto, Arnaud Roulin claviers, Laurent Bardainne sax synthés, Frabrice Martinez trompette, Frédérick Galiay basse, Edward Perraud batterie

« Sons of love »

Extrait de l’album Sons of love (2017)

LABEL BLEU 6723

♫ Somi en duo avec Aloe Black

“The Gentry” (Somi / Etienne Charles)

Extrait de l’album Petite Afrique (2017)

OKEH 88875191262

♫ Daymé Arocena

« La rumba me llamo yo » (Dexter Story)

Extrait de l’album Cubafonia (2017)

BROWNSWOOD RECORDING

♫ Lidia Borda chant avec Luis Borda guitare et Ariel Arganaraz guitarres, Daniel Godfrid piano, Luciano Falcon violoncelle et Juan Pablo Navarro contrebasse

“Piedra y camino” (Athahualpa Yupanqui)

Extrait de l’album Athahualpa (2015)

ACQUA RECORDS 411

♫ Selia

“Fragile” (Sting)

Extrait de l’album Crossing borders (2017)