Piano Piano

Générique : Daven Keller

Claude Bolling

« Les Noces de Figaro : Ouverture » (1965)

(Wolfgang Amadeus Mozart, arrgt : Claude Bolling)

Extrait de l’album Jazzgang Amadeus Mozart

MERCURY 842734-2

Eugen Cicero piano, Peter Witte contrebasse, Charly Antolini batterie

« Prelude in e minor op.28 N°4 » (1966)

(Frédéric Chopin)

Extrait de l’album Cicero’s Chopin in coffret Swingin’ the Classics on MPS

MPS 00289 47627288

Tete Montoliu piano, Manuel Elias contrebasse, Rogelio Juarez tumbas, Peer Wyboris batterie

« Siboney » (1975)

(Ernesto Lecuona)

Extrait de l’album Boleros

ENSAYO 9770

Monty Alexander piano, Eugene Wright contrebasse, Bobby Durham batterie

« Carnival in Jamaïca » (1974)

(Monty Alexander)

Extrait de l’album Perception ! in coffret Monty Swings on MPS

MPS 060025 1745062

Ramsey Lewis piano, Cleveland Eaton contrebasse, Morris Jennings batterie, Calvin Barnes percussion

« Jamaïcan Marketplace » (1974)

(Ramsey Lewis/Cleveland Eaton)

Extrait de l’album Solar Wind

WOUNDED BIRD RECORDS 2897

Marius Cultier piano, chant

« Easy » (1976)

(Marius Cultier, arrgt : Marius Cultier)

Extrait de l’album The Way

MAGIDISCO 1001

Ben Sidran piano, chant

« Sunday Kind of Love » (1976)

(Barbara Belle/Anita Leonard/Stan Rhodes/Louis Prima)

Extrait de l’album Free in America

SONY 88883725052-13

Shirley Horn piano, voix, Buster Williams contrebasse, Billy Hart batterie

« A Lazy Afternoon » (1979)

(Latouche/Maross)

Extrait de l’album A Lazy Afternoon

STEEPLE CHASE 31111