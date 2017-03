Programmation musicale

♫ L’orchestre d’Eddie Barclay arrangé par Quincy Jones

“Place blanche”

(Henri Salvador / Boris Vian)

Extrait de l’album Et voilà ! (1958) Coll Jazz in Paris

DECCA 573455-2

♫ L’orchestre d’Eddie Barclay arrangé par Quincy Jones

“Et Voilà !”

(Legrand / Barclay)

Extrait de l’album Et voilà ! (1958) Coll Jazz in Paris

DECCA 573455-2

♫ Sarah Vaughan avec un orchestre arrangé et dirigé par Quincy Jones

« Misty »

(Garner)

Extrait de l’album Vaughan and violins (1958)

GITANES JAZZ PRODUCTIONS 065004-2

♫ Christian Chevalier et son orchestre

« Whisper not »

(Benny Golson)

Extrait de l’Anthologie Christian Chevalier Le prince du Jazz

EMI 509996423732 9

♫ Christian Chevalier

« Deux hommes dans Manhattan »

extrait de la BO du film de Jean-Pierre Melville Soliste Bernard Hulin trompette

COLUMBIA LP 1126

♫ Virginia Vee

« Dreaming of you »

(Mal Waldron) Arrgts Christian Chevalier

Extrait de la BO du film de Marcel Carné Trois chambres à Manhattan (1965)

DUCRETET THOMPSON LP 460V700

♫ Christian Chevalier avec un orchestre arrangé et dirigé par Christian Chevalier

« Gold fish »

(Christian Chevalier)

Extrait de l’album Kenny Clarke Plays The arrangements …

FRESH SOUNDS RECORDS 864

♫ Pierre Michelot contrebasse avec un orchestre arrangé et dirigé par Christian Chevalier

“ Fantasy for Bass”

(Pierre Michelot)

Extrait de l’album Kenny Clarke Plays The arrangements …

FRESH SOUNDS RECORDS 864

♫ René Urtreger piano avec Pierre Michelot contrebasse et Daniel Humair batterie

« Just one of those things »

(Cole Porter)

Extrait de l’album HUM ! (1960)

DECCA RECORDS 572 961-3

♫ Maurice Vander piano avec Luigi Trussardi contrebasse et Philly Joe Jones

« Over the rainbow »

(Arlen / Harburg)

Extrait de l’album Maurice Vander (1970)

DREYFUS JAZZ 849232-2

♫ Claude Bolling piano avec Michel Gaudry contrebasse et Roger Paraboschi batterie

« Bach to swing »

(Claude Bolling)

BO de l’émission télévisée de Jean-Christophe Averty Spécial Show

Extrait de l’Anthologie Danse à St Germain des Prés

EMARCY 016202-2

♫ Pierre Gossez saxophone alto avec Georges Arvanitas clavecin, Maurice Vander piano, Alphonse Masselier et Arthur Motta contrebasse

“7h30”

(Pierre Gossez)

Extrait de l’album Come Bach (1964)

UNIVERSAL MUSIC 530 214-7

♫ Georges Arvanitas Quintet / François Jeanneau saxophone ténor avec Bernard Vitet trompette, Georges Arvanitas piano, Michel Gaudry contrebasse et Daniel Humair batterie

“ Bohemia after dark”

(Oscar Petiford)

Extrait de l’album Soul Jazz (1960)

COLUMBIA LP FPX 193

♫ Michel de Villers et son orchestre arrangé par André Persiany

« Fumée aux yeux / smokes get in your eyes »

(Kern) (1958)

Extrait de l'Anthologie Danse à St Germain des Prés

EMARCY 016202-2

♫ Michel de Villers et son orchestre arrangé par André Persiany

« These foolish things »

(Holt Marvell /Jack Strachey / Harry Link)

Extrait de l’Anthologie Saxophones à St Germain des Prés

EMARCY 014060-2

♫ Dexter Gordon saxophone ténor avec Bud Powell piano Pierre Michelot contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Stairway to the stars"

(Parish /Malneck / Signorelli)

Extrait de l’album Our man in Paris (1963)

BLUE NOTE LP 84146

♫ Roger Guérin trompette avec Benny Golson saxophone ténor Bobby Timmons piano, Pierre Michelot contrebasse et Christian Garros batterie

« I remember Clifford »

(Benny Golson)

Extrait de l’album Roger Guérin / Benny Golson Stablemates

COLUMBIA LP FP 1117

♫ Elec Bacsik guitare avec Maurice Vander orgue, Guy Pedersen contrebasse et Daniel Humair

« La saison des pluies »

(Bacsik)

Extrait de l’Album Guitar conceptions (1963)

EMARCY RECORDS 542 231-2

♫ Serge Gainsbourg

« Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte »

(Serge Gainsbourg)

Extrait de l’album Gainsbourg confidentiel (1963)

MERCURY 548 425-2

♫ Henri Crolla guitare avec Hubert Rostaing clarinette, Stéphane Grapelli violon

« Minor swing »

(Django Reinhardt)

Extrait de l’album Henri Crolla and Co Notre ami Django

EMARCY RECORDS 014062-2

♫ Django Reinhardt guitare avec Maurice Vander piano, Pierre Michelot contrebasse et Jean-Louis Viale batterie

« Nuages »

(Django Reinhardt)

Extrait de l’anthologie Django Reinhardt plays Django

DECCA RECORDS 573 056-5

♫ Lou Bennett orgue avec René Thomas Guitare, Donald Byrd trompette avec le Paris All Star

“Preaching man”

(Donald Byrd)

Extrait de l’album Pentacostale feelings (1966)

PHILIPS 70 325 LP

♫ Eddy Louiss orgue avec René Thomas guitare et Kenny Clarke batterie

« Nardis »

(Miles Davis)

Extrait de l’album Eddy Louiss Trio (1968)

DREYFUS

♫ Stan Getz saxophone ténor avec un orchestre arrangé et dirigé par Michel Legrand

“Outhouse blues”

(Michel Legrand)

Extrait de l’album Communication 72 (1972)

EMARCY RECORDS 984 635-7