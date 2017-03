Hommage à David Axelrod… Et quelques nouveautés…

Programmation musicale

♫ David Axelrod

« Song of innocence » (David Axelrod)

Extrait de l’album Song of innocence (1968)

CAPITOL 2982

♫ Elmo Hope piano avec Jimmy Bond contrebasse et Frank Buttler batterie

« Eejah » (Elmo Hope)

Extrait de l’album Elmo Hope Trio (1959)

CONTEMPORARY 7620

♫ Cannonball Adderley Quintet

« Up and at it » (Wes Montgomery)

“Gun-Jah” (David Axelrod)

Extrait de l’album Accent on Africa (1968)

AFFINITY 148

♫ Letta Mbulu

“My son” (Caïphus Semenya)

album Lette Mbulu sings (1967)

“west wind” ( William Salter / Caïphus Semenya )

album Free Soul (1968)

STATESIDE 07243 8 60337 2 7

♫ Don Randi piano avec un orchestre dirigé et arrangé par David Axelrod

« Theme from che » (Lalo Shifrin)

Extrait de David Axelrod Anthologie 2

STATESIDE 5374841

♫ Hampton Hawes piano avec un orchestre arrangé et dirigé par David Axelrod

“Go down Moses” (Trad)

Extrait de l’album North from windows (1974)

PRESTIGE 24278-2

♫ David Axelrod

« The signs part one » (David et Michael.T Axelrod)

Extrait de l’album Earth rot (1970)

Compilation Capitol Rare Vol 3

BLUE NOTE 5211472

♫ Lou Rawls

“Season of the witch” (Donovan Leitch)

Extrait de l’album The way it was, the way it is (1969)

Compilation Capitol Rare Vol 3

BLUE NOTE 5211472

♫ Lou Rawls avec un orchestre arrangé et dirigé par HB Barnum

« Don’t explain » (Holiday / Herzog)

Extrait de l’album Soulin’ (1966)

CAPITOL 88515

♫ Lou Rawls avec un orchestre arrangé et dirigé par HB Barnum

« Dead end street » (Rawls / Axelrod / Raleigh)

Extrait de l’album Too much (1967) David Axelrod Anthologie 2

STATESIDE 5374841

♫ Ray Brown avec un orchestre dirigé et arrangé par David Axelrod

« Good day sunshine » (Lennon / Mc Cartney)

Album Just Ray Brown (1968) David Axelrod Anthologie 2

STATESIDE 5374841

♫ David Mc Callum direction HB Barnum et David Axelrod

"Satisfaction" (Jagger / Richards)

Album Music : A part of me et « Far away blue » (David Mc Callum)

Extrait de l’album Music : a bit more of me (1966)

EMI / CAPITOL 07243 533131 2 8

♫ David Axelrod

« Gloria » (David Axelrod)

Extrait de l’album Mass in F Minor (1968)

WARNER 8122-74883-2

♫ Nat Adderley Sextet avec Rick Holmes narrateur

“Fun in the church” (Nat Adderley)

Extrait de l’album Soul of the bible (1972)

STATESIDE 5099 2 08501 2 8

♫ Funk Inc

« Message from the Meters” (Leo Nocentelli)

Extrait de l’album Super Funk (1973)

FANTASY 058

♫ David Axelrod

« Ken Russell » (David Axelrod)

Extrait de l’album Seriousely deep (1975)

POLYDOR 3008

♫ Lou Rawls

“Loved boy” (David Axelrod)

Extrait de l’album David Axelrod (2001)

MO WAX 724381078525