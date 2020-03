Hommage à Manu Dibango

Manu Dibango vient de disparaître à l’âge de 86 ans des suites du Coronavirus. Laurent Valero et Thierry Jousse l’avait reçu dans Easy Tempo le 20 février 2016 lors de la parution de “Merci ! Thank You !”chez EGT/Wagram, coffret anthologique de sa carrière.

Manu Dibango était l'invité de Thierry Jousse et Laurent Valero "Manu Dibango, l'Afrique Funky" le 20 février 2016, pour la parution de son coffret 5 CD "Merci ! Thank You!" chez EGT/Wagram.

Programmation musicale

James Hunter "Hold On !"

In The Dark (James Hunter)

Daptone

Balaphonics Africa Massiv Sound System "Balaphonics"

Yubikutsi (Balaphonics)

Eklektik

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Fogo (Manu Dibango 1962)

EGT 3322802

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Blue On Green (S. Croper /D. Dun / A. Jackson Jr. / Booker T. Jones 1969)

EGT 3322802

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Bayam Sell’am (Manu Dibango 1976)

EGT 3322802

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Le rêve de Dior - BO du film Ceddo de Ousmane Sembene (Manu Dibango 1976)

EGT 3322802

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Frozen soul ((Manu Dibango / Leroy Sibbles - 1978)

EGT 3322802

Manu Dibango "Merci ! Thank You !"

Big Blow (Manu Dibango 1976)

EGT 3322802

La chronique de Charles-Pierre Vallière : Essentielles B.O.

Hail Ceasar !

Carter Burwell (compositeur)

Joel & Ethan Cohen (réalisateurs)

Back Lot Music

La chronique de Thierry-Paul Benizeau : Essentiel Benizeau : Alan Lomax

Sonny Terry & Brownie McGhee "The Great Blues Men"

Key To The Highway (Big Bill Bronzy, Charles Segar)

Vanguard

Jelly Roll Morton "Jazz in Los Angeles 1921-1936"

Kansas City Stomp (Jelly Roll Morton)

Ward Pinkett (trompette) - Geechie Fields (trombone) - Omer Simeon (clavier) - Jelly Roll Morton (piano)

Lee Blair (banjo) - Bill Benford (tuba) Tommy Benford (batterie)

Enregistré à Los Angeles le 11 juin 1928

Rhino R275872

Professor Longhair "The Big Easy"

Tipitina (Byrd)

Enregistré live au Catalyst Club, Santa Cruz, CA en 1977

The Magnum Music Group CDBM 094

2ème Partie

Manu Dibango "Africadelic"

Je veux être noir (Nino Ferrer, Manu Dibango 1967)

Mercury 981 074 6

Manu Dibango "African Woodoo"

Lagoes Goes Slow (Manu Dibango)

Frémeaux & Associés FA 502

Manu Dibango, Francis Bebey "Merci ! Thank You !"Idiba (Francis Bebey, Manu Dibango 1971)

EGT 3322802

Francis Bebey "African Electronic Music"

Savannah Georgia (Francis Bebey 1975)

Born Bad

Lafayette Afro Rock Band "Pulp Fusion, Africa Funk"

Malik (E. Douable 1974)

Harmless 001

Ice "Africa Funk"

Time Will Tell (Arthur Young)

Harmless 023

Fela Ransome Kuti "Fela Ransome Kuti & Nigeria 70 - The 69' Los Angeles Session"Whitchcraft (Fela)

Fnac Music