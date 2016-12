Easy Tempo chante Noël

Programmation musicale

♫ Helen Merrill en duo avec Mel Tormé

“Christmas song” (Tormé / Wells)

Extrait de l’album Christmas songbook (1991)

HELEN MERRIL MUSIC

•

♫ Das Kapital: Daniel Erdmann saxophone ténor Hasse Poulsen guitare Edward Perraud batterie percussions

« Il est né le divin enfant » (XVeme siècle)

Extrait de l’abum Das Kapital loves Christmas (2012)

DAS KAPITAL RECORDS 9805

•

♫ Alban Darche saxophone baryton avec Nathalie Darche piano, Francois Ripoche, Mathieu Donarier saxophones, Marie-Violaine Cadoret violon, Sébastien Boisseau contrebasse et Christophe Lavergne

“Petit papa noël” (Henri Martinet)

Extrait de l’album My Xmas traX (2014)

PEPIN et PLUME 003

•

♫ Philippe Katerine

« Noël blanc » (Francis Blanche / Irving Berlin)

Extrait de l’album 52 chansons dans l’espace (2011)

BARCLAY 277985-3

•

♫ Darlene Love

« White christmas » (Irving Berlin)

Extrait de l’album A Christmas gift for from Phil Spector (1963)

EMI / PHIL SPECTOR RECORDS 79 3675 2

•

♫ Staples Singers

« The last day of the year » (Trad) Arrgts par Robeuck Staples Extrait de l’album The 25th day of December (1962)

RIVERSIDE 0888072303546

•

♫ James Andrews chant

“Christmas in New Orleans” (Cherman Van Winkle)

Extrait de la compilation New-Orleans Christmas

PUTUMAYO 256-6

•

♫ Don Smith

“Black Christmas” (Vida Mays)

Extrait de la compilation Santa’s funk and Soul Christmas party

TRAMP RECORDS 9027

•

♫ Electric Jungle

“Funky Funky Christmas” (Colbert / Wilson)

Extrait de la compilation In a Christmas Groove

STRUT 052

•

♫ Lee “Scratch” Perry et Sandra Robinson

“Merry christmas , happy new-year” (Lee Perry)

Extrait du coffret Trojan Christmas box 7

TROJAN 142

•

♫ Run DMC “Christmas in Hollis”

Extrait l’album Christmas Rap

RAP 4-2

•

♫ Christopher Lee « Little drummer boy »

(Katherine Kennicott Davis)

Extrait de l’album Heavy Metal Christmas

CHARLEMAGNE PRODUCTION (1968)

•

♫ Jimi Hendrix guitar, Billy Cox basse et Buddy Miles batterie “Medley Little drummer boy, Silent night, Auld lang syne” Extrait de l’album Merry christmas and happy new year (1969)

EXPERIENCE HENDRIX 225

•

♫ John Fahey guitare

“Silent night, holy night” (Trad) Extrait de la compilation Christmas Soli

FANTASY / CONCORD 34805

•

♫ Kenny Burrell

“ My favourite things “ (Rodgers /Hammerstein II)

Extrait de l’album Have yourself a soulfull little merry christmas (1965)

CADET

•

♫ Herb Alpert and the Tijuana brass

« My favourite things » (Rodgers /Hammerstein II)

Extrait de l’album Christmas Album (1965)

A et PM RECORDS 393 113-2

•

♫ Celia Cruz y la Sonora Montesera

« Jingle bells » (James Pierepont) arrgts C. Argentino

Extrait de la compilation Feliz navidad Christmas in Cuba

NOEL 961

•

♫ Pearl Bailey

“Jingle Bells cha-cha” (James Pierpont)

Extrait de la compilation Santa’s funk and Soul Christmas party

TRAMP RECORDS 9027

•

♫ Carlo Poddighe

“Have yourself a little merry christmas” (Hugh Martin / Ralph Blane) produit par Roman Coppolla et Alessandro Casella

Extrait de l’album Molto groovy christmas

CD BABY.COM

•

♫ Beach Boys

“Santa Claus is coming to town” (J.Fred Coots / H. Gillespie) Extrait de la compilation Christmas with the Beach Boys.

CAPITOL 72435-79765-2-7

•

♫ Sufjan Stevens

« Angels we have heard on high » (Sufjan Stevens)

Extrait du coffret Songs for Christmas (2012)

ASTHMATIC KITTY 100

•

♫ Rufus Wainwright en duo avec Sharon Van Etten, Andy Burton piano « Baby it’s cold outside » (Frank Loesser) Extrait de l’album Chritsmas rules (2012)

UNIVERSAL MUSIC 0888072342200

•

♫ Jessica Pilnäs chant avec Nils Landgren trombone et chant avec Ida Sand piano et Eva Kruz contrebasse

“A child is born” (Thad Jones / Alec Wilder)

Extrait de l’album Christmas with my friend II (2008)

ACT 9476-2

•

♫ Michel Grailler piano “A child is born” (Thad Jones / Alec Wilder)

Extrait de l’album Fairly (1991)

CHANT DU MONDE 6741146

•

♫ Paolo Fresu en duo avec Daniele di Bonaventura bandonéon « I’ll be home for christmas » (Kin Gannon / Walter Kent / Buck Ram)

Extrait Jazzy Christmas (2014)

BONSAI MUSIC 141201

•

♫ Carla Bley et le Partyka Brass quintet

“Jingle bells” (James Pierpont)

Extrait de l’album For Carla’s Christmas carols (2009)

WATT WORKS 35

•

♫ Mike Patton chant

“Christmas song” (Tormé / Wells) Arrgts et prod John Zorn Extrait de l’album A dreamers christmas (2011)

TZADIK 7393