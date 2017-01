Du Blues du Blues du Blues

Programmation musicale

♫ The Rolling Stones

« Blue and lonesome » (Walter Jacobs)

Extrait de l’album Blue and lonesome (2016)

♫ The Rolling Stones

« Commit a crime » (Chester Burnett)

Extrait de l’album Blue and lonesome (2016)

♫ Howlin Wolf

« Commit a crime » (Chester Burnett)

Extrait de la compilation His best Vol 2

♫ Memphis Slim chant piano avec Alexis Korner guitare

« Got a little old mama » (Peter Chapman)

Extrait de la compilation Two of the same kind London sessions (1960)

♫ Davy Graham chant et guitare avec Danny Thompson contrebasse et John Hiseman batterie

« Good morning blues » (Huddie Leadbetter)

Extrait de l’album Large as life and twice as natural (1969)

♫ John Mayall chant et guitare avec John Mark guitare, Johnny Almond saxophone

“I’m gonna fight for you JB” (John Mayal)

Extrait de l’album The turning point (1969)

♫ Jack Bruce basse avec John Mc Laughlin guitare, Dick Eckstall-Smith saxophone et John Iseman batterie

« Born to be blue» (Wells / Tormé)

Extrait de l’album Things we like (1968)

♫ Chet Baker chant avec Bobby Scott piano et Kenny Burrell guitare

« Born to blue » (Wells / Tormé)

Extrait de l’album Baby Breeze (1964)

♫ Harry Belafonte chant avec Jimmy Rowles piano, Howard Roberts guitare, Plas Johnson saxophone ténor, Milt Bernhart trombone, Red Callander contrebasse et Jack Sperling batterie « Losing hand » (Charles Calhoun)

Extrait de l’album Belafonte sings the blues (1958)

♫ Julie London

« About the blues » (Arthur Hamilton)

Extraits de l’album About the blues (1957) Arrgts Russell Garcia

♫ Anita O’Day avec Barney Kessell guitare et Bud Shank flute

“When Sunny gets blue” (Marvin Fisher / Jack Segal)

Extrait de la compilation Jazz for broken hearts (1959) Arrgts Russell Garcia

♫ Billie Holiday avec Jimmy Rowles,Benny Carter saxophone alto, Harry Edison trompette, John Simmons contrebasse et Larry Bunker batterie

“I don’t stand a ghost of chance with you” (Young / Crosby / Washington)

Extrait de l’album Music for toching with Billie Holiday (1955)

♫ Dinah Washington avec un orchestre arrangé et dirigé par Fred Norman

“The blues ain’t nothin’ but a woman cryin’ for her man” (J. Mayo Williams)

Extrait de l’album Back to the blues (1963)

♫ Esther Phillips avec un orchestre arrangé et dirigé par Onzy Matthews

“I’m getting long alright” (Bobby Sharp / Charles Singlelton)

Extrait de l’album Confessin’ the blues (1976)

♫ Etta James avec un orchestre arrangé et dirigé par Slide Hampton

“Don’t cry baby” (Stella Unger / Saul Bernie / Jimmy Johnson)

Extrait de la compilation Heart & Soul A retrospective

♫ Nina Simone

« Blues for Mama » (Nina Simone / Abbey Lincoln)

Extrait de l’album Nina Simone sings the blues (1963)

♫ Aretha Franklin avec le Ray Bryant combo

“All night long” (C . Lewis)

Extrait de la compilation The complete 1956 / 1962

♫ Aretha Franklin chant et piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Arif Mardin

“Today I sing the blues” (Curtis Lewis)

Extrait de l’album Soul 69

♫ Oliver Nelson orchestra

“Going to chicago blues” (Count Basie / Jimmy Rushing »

Extrait de l’album More blue and the abstract thruth (1964)

♫ Jimmy Rushing avec Dave Frishberg et arrgts Ray Nance cornet, Zoot Sims saxophone alto, Milt Hinton contrebasse et Mel Lewis batterie

« Fine and mellow » (Billie Holiday)

Extrait de l’album The you and me that use to be (1972)

♫ Lou Rawls avec un orchestre arrangé par Onzy Matthews

“Everyday I have the blues” (A. / M. Sparks)

Extrait de l’album Black & Blue (1962)

♫ Lou Rawls

« So hard to laugh, so easy to cry » (Cecil Carter / Rich Askam) Arrgts H.B Barnum produit par David Axelrod

Extrait de l’album Soulin’ (1966)

♫ Ray Bryant piano avec Ray Drummond contrebasse et Kenny Washington batterie

« Quero » (Duke Ellington)

Extrait de l’album Ray Bryant play the blues (1999)

