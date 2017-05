Cinétempo 3/4

Programmation Musicale

♫ Grégoire Hetzel

« Les disparus »

Extrait de la BO du film Les fantômes d’Ismaël (2017)

WHY NOT PRODUCTIONS

♫ Bernard Herrmann

« Prelude / The road / The bedroom » du film de François Truffaut Farenheit 451.

Extrait de l’album Ghosts of Herrmann (2017)

Stephan Oliva, piano

ILLUSIONS 3123002

♫ Bernard Herrmann

« La mariée était en noir : Julie et l’écharpe »

Extrait de l’album Nouvelle vague (2014)

Stéphane Kerecki, contrebasse

John Taylor, piano

Emile Parisien et Fabrice Moreau, batterie

OUTNOTE RECORDS 021

♫ Carlos d’Alessio / Marguerite Duras

« India song »

Extraits de l’album Coup de tête (1981)

Carla Bley piano voix

Carlos Ward, Chico Freeman saxophones,

John Clark cor,

Orlando di Girolamo accordéon,

Billy Bang violon

Bill Laswell basse

AMERICAN CLAVE 1007

♫ Carlos d’Alessio / Marguerite Duras

« India song »

Extrait de l’album Loca (1999)

Silvana Deluigi chant

Marcelo Nisinman chant et bandonéon

INAK 9056

♫ Carlos d’Alessio / Marguerite Duras

« Rumba des îles »

Extrait de la compilation Jeanne Moreau Pour vous mes plus belles chansons

Jeanne Moreau avec Marguerite Duras

JACQUES CANETTI 122082

♫ Chico Buarque

Les Etoiles “Jeanne la française”

Extrait l’album Les Etoiles (1977)

Rolando Faria

Luiz Antonio

RCA 37 569

♫ Michel Legrand

“Conseils de la fée des lilas” (Jacques Demy)

Extrait de l’intégrale Peau d’âne (1974)

Delphine Seyrig, chant

PLAYTIME RECORDS 3025422

♫ François de Roubaix

“Les dunes d’Ostende”

Extrait de la BO du film de Harry Kumel Les lèvres rouges (1971)

BARCLAY LP 61441

♫François de Roubaix

« Didier »

Extrait de la BO du film de Robert Enrico Un peu, beaucoup, passionnement (1971)

PARAMOUNT C 062-92.217

♫ Vladimir Cosma

« Tuerie dans les marais »

Extrait de la BO du film de Patrick Jamain L’affaire Crazy Capo (1973)

CAM 018

♫ Georges Garvarentz

« L’institut de beauté »

Extrait de la BO du film de Sergio Gobbi Les galets d’Etretat (1971)

CHESS RECORDS 50042

♫ Michel Magne

“Swedish dream”

Extrait de la BO du film de Roger Vadim Don Juan 73 (1973)

UNIVERSAL MUSIC 984 894 1

♫Michel Magne

« Bossa de l’espace » et « poursuite de l’espace”

Extrait de la BO refusée pour le film Barbarella de Roger Vadim (1968)

UNIVERSAL MUSIC 984 894 1

♫ Alain Goraguer

“La comtesse se dévergonde”

Paul Vernon

Extrait de la BO du film de Burt Tranbaree (Claude-Bernard Aubert) La rabateuse (1978)

LABEL X 202 LP

♫ Alain Goraguer

“Déshominisation 1”

Extrait de la BO du film René Lalou et Roland Topor La planète sauvage (1973)

DC RECORDINGS 33 (2000)

♫ Alain Goraguer

« Au delà de la peur » et « Un homme traqué »

Extraits de la BO du film de Yannick Andrei Au-delà de la peur (1975)

PHILIPS 6 042 010

♫ Karl Heinz Schaffer

“la victime”

Extrait de la BO du film de Laszlo Szabo Les gants blancs du diable (1973)

EDEN ROCK 62501 LP

♫ Karl Heinz Schaffer

“1ère rencontre”

Extrait de la BO du film de Jacques Bral Extérieur nuit (1980)

DREYFUS 36258-2

♫ Astor Piazzolla

« Seul tout seul » et « Thème de Carrier »

Extrait de la BO du film d’Alain Jessua Armaguedon (1977)

POLYDOR 2 393 154 LP

♫ Astor Piazzolla

“La maison de Monique”

Extrait de la BO du film de Helvo Soto Il pleut sur Santiago (1975)

PATHE MARCONI 2C 066 14 247 LP

♫ Philippe Sarde

Cuarteto Cedron “Une étrange affaire”

Extrait de la BO du film Pierre Granier-Deferre Une étrange affaire (1981)

GENERAL MUSIC FRANCE 801012 45t

♫ Philippe Sarde

“Comédie mvt 2” avec Juan Jose Mosalini bandonéon et Lee Konitz saxophone alto

Extrait de la BO du film de Jacques Doillon Comédie (1987)

BMG 154016

♫ Philippe Sarde

« Auguste Rodin »

Extrait de la BO du film Rodin de Jacque Doillon Rodin (2017)

CRISTAL BO 038