Cinétempo 2/4

Programmation musicale

♫ Fred Pallem basse arrgts avec, Frédéric Escoffier claviers Guillaume Magne guitares, Fred Gastard saxophones ténor et basse, Sylvain Bardiau et Izidor Leitinger trompettes, Mathias Malher trombone, Abraham Mansfarroll percussions et Emiliano Turi batterie

« Aragon » du film Coffy la panthère noire de Harlem (Roy Ayers)

Extrait de l’album Soul Cinema (2017)

TRAIN FANTOME 1954 LP

♫ Fred Pallem basse arrgts avec, Frédéric Escoffier claviers Guillaume Magne guitares, Fred Gastard saxophones ténor et basse, Sylvain Bardiau et Izidor Leitinger trompettes, Mathias Malher trombone, Abraham Mansfarroll percussions et Emiliano Turi batterie

« They call me Mr Tibbs / Money runner » (Quincy Jones) Extrait de l’album Soul Cinema (2017)

TRAIN FANTOME 1954 LP

♫ Hugh Coltman chant avec Fred Pallem basse arrgts, Frédéric Escoffier claviers Guillaume Magne guitares, Fred Gastard saxophones ténor et basse, Sylvain Bardiau et Izidor Leitinger trompettes, Mathias Malher trombone, Abraham Mansfarroll percussions et Emiliano Turi batterie

« Down and out in NYC » (Bodie Chandler / Barry de Gorzon) du film Black Caesar

Extrait de l’album Soul Cinema (2017)

TRAIN FANTOME 1954 LP

♫ Martha Reeves and The Sweet Things

« Willie D » (J-J. Johnson / Gibert Moses III)

« Willie Chase » (instru)

Extraits de la BO du film de Gilbert Moses III Willie Dynamite (1974)

MCA RECORDS

♫ Christian Mc Bride contrebasse avec Christian Sands piano et Ulysses Owens Jr batterie

“Car wash” (Norman Withfield)

Extrait l’album Live at the Village Vanguard (2015)

MACK AVENUE

♫ Monty Alexander piano, Eugene Wright contrebasse et Bobby Duhram batterie

“Theme from Shaft” (Isaac Hayes)

Extrait de l’album Perception ! (1974) Anthologie Monty Swings on MPS

MPS 06025 1745062

♫ Russ Ferrante piano avec Phil Upchurch guitar, Walace Rooney trompette avec Ernie Watts saxophone, et Bob Hurst basse, Master Henry Gibson percussions et Terry Line Carrington batterie

“Superfly” (Curtis Mayfield)

Extrait l’album Impressions of Curtis Mayfield (2012)

CHALLENGE 73356

♫ Ramsey Lewis avec un orchestre arrangé et dirigé par Richard Evans

« Every body’s talkin’» du film Midnight cowboy (Fred Neil)

Extrait de l’album Inside Ramsey Lewis (1972)

CHESS RECORDS 50042

♫ Harold Melvin & The Blue Notes

« Every body’s talkin’ » (Fred Neil) (1973)

The very Best of Harold and The Blue Notes and The Isley Brothers

SONY 886975211872

♫ Young-Holt Unlimited : Eldee Young contrebasse avec Kenneth Chaney piano, Frank Gordon trompette et Isaac “Red” Holt batterie, cordes arrangée par Richard Evans

« Midnight cowboy » (John Barry)

Extrait de l’album Mellow dreaming (1970)

WATER 135

♫ Roy Ayers vibraphone avec Harry Whitaker piano électrique, JohnWilliams basse, Alfonsfo Mouzon batterie, Juma Santos percussions

“Raindrops keep fallin on my head” (Burt Bacharach)

Extrait l’album Ubiquity (1971)

VERVE 0012363-2

♫ Jimmy Ruffin

“Raindrops keep fallin on my head” (Burt Bacharach / Hal david) Extrait l’album For Ever (1970)

MOTOWN 11161

♫ Gene Amons saxophone ténor avec Bob Pierce orgue, George Freeman guitare et Bob Guthrie batterie

“The look of love” (Burt Bacharach) Swinging the jug (1970)

GROOVE HUT RECORDS 66 706

♫ Nancy Wilson avec un orchestre arrangé et dirigé par Jimmy Jones

“The look of love” (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l’album Easy (1968)

CAPITOL

♫ “Exit tunnel Roaring !” (Jerry Fielding)

Extrait de la BO du Gauntlet force (l’épreuve de force)

WARNER MUSIC 9362-47882-2

♫ “Stepping stones” (Johnny Harris)

Extrait de la BO du film Fragment of fear (1970)

Extrait de la compilation Blaxploitation

GLOBAL TELEVISION

♫ Rhythm Heritage

“ Les trois jours du condor” (Dave Grusin)

Extrait de la compilation Playtime Ten pure seventies theme tracks

HI and FLY RECORDS 001

♫ « Main title » (Roy Budd)

Extrait de la BO du film The stone killer (Le cercle noir) (1974)

LEGEND RECORDS 6

♫ “La polizia sta a guardare” Le grand kidnapping (Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO du film de Roberto Infascelli La polizia sta a guardare (1973)

Anthologie Sountrack maniac

WEA 5310500525

♫ « Bambole di drogua » (Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO du film de Stelvio Massi Mark il Poliziotto (1975)

WEA 5310500525

♫ « Blasing magnum » (Armando Trovajoli)

Extrait de la BO du film de Alberto Martino Una magnum special per Tony Saitta (1976)

Anthologie Beretta 70

CRIPPLED 053