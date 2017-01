Brésil, Brésils

Programmation musicale

♫ Jose Mauro chant et guitare

« Obnoxius » (Jose Mauro / Ana Maria Bahiana)

Extrait de l’album Obnoxius (1970)

QUARTIN / FAR OUT RECORDINGS 191

•

♫ Victor Assis Brasil saxophone soprano avec Salvador piano, Helio Del Miro guitare, Edison Lobo basse et Edison Machado batterie

“Dindi” (Tom Jobim)

Extrait de l’album Victor toca AC Jobin compilation Quartin

FAR OUT RECORDINGS 019

•

♫ Salvador piano avec Edson Lobo contrebasse et Victor Manga batterie

« Arrastao » (Edu Lobo)

Extrait de l’album Salvador trio (1965)

ROZENBLIT / MR BONGO 089

•

♫ Zimbo Trio Amilton Godoy piano, Luis Chaves contrebasse et Rubinho Barsotti

“Nana” (Moacyr Santos / Mario Telles)

Extrait de la compilation Zimbo Trio 30 anos

RGE 347.6008

•

♫ Os Cobras

“Nana” (Moacir Santos / Mario Telles)

Extrait de la compilation The Vibe ! Bossa Nova, Samba Jazz et brazilian Bop Vol 8

BMG 82876 579342

•

♫ Moacyr Santos

« Coisa n°2 » (Moacir Santos)

Extrait de l’album Coisas (1965)

FORMAT / UNIVERSAL 325912006578

•

♫ Paulo Moura Hepteto

« Fibra » (Paulo Moura)

Extrait de l’album Fibra (1971) (Label Equipe)

Compilation Rare grooves Brasil by Nova

NOVAREC 3101202

•

♫ Lennie Dale avec Sambalanço Trio

« O Pato » (Jaume Silva / Neuza Texeira)

Extrait de la compilation The Bossa Nova Exciting Jazz Samba Rythms Vol 3

RARE GROOVE 2008

•

♫ Flora Purim

« Boranda » et “Reza” (Ruy Guerra / Edu Lobo)

Extraits de l’album Flora é MPM (1964)

Compilation The Vibe ! Bossa Nova, Samba Jazz et brazilian Bop Vol 8

BMG 82876 579342

•

♫ Silvia Telles

“Fotografia” (A.C Jobim)

Extrait de l’album Amor de Gente moça (1959)

ODEON 379735 2

•

♫ Doris Monteiro

“Dos peixinhos” (Durval Fereira / Luis Fernando Freire)

Extrait de l’album Doris Monteiro (1964)

POLYGRAM 4244

•

♫ Doris Monteiero

“Lugar comum” (Gilberto Gil / Joao Donato)

Extrait de l’album Agora (1976)

ODEON 66054

•

♫ Sivuca

“Berimbau” (Baden Powell / Vinicius De Moraes)

Extrait de l’album Live at The Village Gate (1975)

VANGUARD UNIVERSE 79352

•

♫ Jorge Ben

« Rosa menina rosa » (Jorge Ben)

Extrait de l’album Samba esquema novo (1963)

PHILIPS 51811152

•

♫ Clara Moreno

“Rosa menina rosa” (Jorge Ben)

Extrait de l’album Esquema nova “De novo”

FAR OUT RECORDS 192

•

♫ Clara Moreno

“Mas que nada” (Jorge Ben)

Extrait de l’album Esquema nova “De novo”

FAR OUT RECORDS 192

•

♫ Os brazoes

“Carolina carol bela” et “Que marivilha » (Jorge Ben / Toquinho) Extraits de l’album Os Brazoes (1969)

MR BONGO 125

•

♫ Pedro Santos

« Sem sombra » & « Um so » (Pedro Santos)

Extrait de l’album Krishnanda (1968)

CBS / MR BONGO 139

•

♫ Hareton Salvanini

“Irracional” (Hareton Salvanini)

Extrait de l’album SP 73

MR BONGO 137

•

♫ Luiz Bonfa

« Apache talk » (Luiz Bonfa) Arrgts Eumir Deodato Extrait de L’album Jacaranda (1973)

RANWOOD 8112

•

♫ Simone

« Quero » (Vera Brasil / Elo)

Extrait de l’album Simone Arrgts Gaya

ODEON 378365 2

•

♫ Joao Bosco

« Travessa do tempo » (Joao Bosco / Aldir Blanc)

soliste Toots Thielemans harmonica Arrgts Luis Eça Extrait de l’album Galos de briga (1976)

SONY 10057

•

♫ Chloé Deyme

“Noturna” (Chloé Deyme)

Extrait de l’album Noturna (2016)

CHL 01

•

♫ Aurélie et Verioca

« De novo » (Aurélie Tysblat / Veronique Lherm)

Extrait de l’album Pas à pas (2015)

FR66699BR /2