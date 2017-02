Autour de Tom Jobim (3/3)

Programmation musicale

♫ Sivuca (Severino Dias de Oliveira) et son orchestre

« Desafinado »

Extrait de l’album Samba nouvelle (Paris 1962)

BARCLAY / UNIVERSAL 983 307

♫ Marpessa Dawn avec l’orchestre de Sivuca

“Samba de uma nota so” (Tom Jobim / Newton Mendoça / Eddy Marnay)

Extrait de l’album Marpessa Dawn EP Collection

BARCLAY 2768

♫ Pierre Barouh avec l’orchestre de Jacques Denjean

« Ce n’est que de l’eau » Agua de beber (Tom Jobim / Vinicius de Moares / Pierre Barouh)

Extrait de l’album Saudade

SARAVAH 2115

♫ Pierre Barouh diction avec Jean-Pierre Mas au piano

« Corcovado » (Barouh / Jobim)

Extrait de l’album Latinalma

OUTNOTE 018

♫ Jean Sablon

« la fille d’Ipanema » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Eddy Marnay)

Extrait de la compilation French Troubadour

UNIVERSAL 017392-2

♫ Caterina Valente

« Corcovado » (Tom Jobim)

Extrait de la compilation 50 succès essentiel (1955 / 1962)

MARIANNE MELODIE 120 648

♫ George Moustaki

« Les eaux de Mars » Aguas de março (Tom Jobim / George Moustaki)

Extrait du coffret Moustaki Les eaux de mars Vol 4

UNIVERSAL MUSIC 0652902

♫ Henri Salvador en duo avec Gilberto Gil

« Tu sais je vais t’aimer » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / George Moustaki)

Radio Edit (2007)

V2 MUSIC VVR 5046243P

♫ Chico Buarque en duo avec Tom Jobim

« Anos durados » (Chico Buarque / Tom Jobim)

Extrait de la compilation Tom pra dois

UNIVERSAL / EMARCY 0602498497883

♫ Tom Jobim en duo avec Elis Regina

« Soneto de separacao » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Elis e Tom (1974)

EMARCY RECORDS 824 418-2

♫ Doris, Miltihno e Charme

« Demais » (Jobim / Mendoça)

« Foi a noite » (Jobim / Mendoça)

« Esquecendo você » (Jobim) I

« lusao à toa » (Alf)

« Fotografia » (Jobim)

Extraits de l’album Doris Monteiro e Miltinho (1970)

EMI 5099921667725

♫ Silvia Telles en duo avec Lucio Alves

« Este seu olhar »

« So em teus braços (Tom Jobim)

Extrait de la compilation Tom pra dois

UNIVERSAL / EMARCY 0602498497883

♫ Silvia Telles

« Foi a noite » (Tom Jobim / Newton Mendoça) (arrgts Jobim)

Extrait de la compilation Les précurseurs de la Bossa Nova (48 / 57)

FREMAUX et ASSOCIES 5216

♫ Miucha en duo avec Tom Jobim

« O Boto » (Tom Jobim) (1976)

Extrait de la Compilation Tom Jobim

WARNER MUSIC 092740101-2

♫ Gal Costa en duo avec Tom Jobim

« Tema de amor de Gabriela » (Tom Jobim)

Extrait de la BO du film de Bruno Barreto Gabriela (1983)

RCA VICTOR 82876524922

♫ Themes from film Cronica da casa assassinada (Tom Jobim)

Extrait de la BO du film (1972) Arrgts Claus Ogermann

Album Matita Perê

EMARCY 0042282685629

♫ Quincy Jones avec l’orchestre de Ray Brown

« Go down dying » et « Children’s games » (Tom Jobim) arrgts Extrait de la BO du film de Lewis Gilbert The adventurers (1970)

SYMBOLIC 9000

♫ Dexter Gordon chant et saxophone ténor avec un orchestre arrangé et dirigé par Palle Mikkelborg

« Happy Madness » (Tom Jobim)

Extrait de l’album More than you know (Copenhague 1975)

STEEPLE CHASE 31030

♫ Karin Krog chant avec Kenny Drew piano, Dexter Gordon, Nils Henning Orsted Pedersen contrebasse et Espen Rud batterie

“How insensitive” (Jobim / Gimbel)

Extrait de l’album Some other spring (Oslo 1970)

MEANTIME RECORDS 10

♫ Gabriel Merlino bandonéon solo

“Chega de saudade” (Tom Jobim)

Extrait de l’album Bandoneon dream (2005)

FUYE PRODUCCIONES 020

♫ Gary Burton vibraphone solo

“Chega de saudade” (No more blues)

Extrait de l’album Alone at last (1971)

ATLANTIC 7567-80762-2

♫ Michael Franks

“Antonio’s song” (The rainbow) (Michael Franks) Arrgts Claus Ogermann

Extrait de l’Anthologie Michael Franks The art of love Album Sleeping gipsy

WARNER BROS 8122-73856-2

♫ Mrs Miller

“Girl from Ipanema” (Tom Jobim / Vinicius / Gimbel)

Extrait de la compilation The artist Collection Mrs Miler Wild, cool and swinging

CAPITOL 520334 2