Autour de Tom Jobim (2/3)

Programmation musicale

♫ Vinicius de Moraes et Toquinho

“Carta ao Tom 74” (Vinicius de Moraes / Toquinho)

Extrait de la compilation Vinicius de Moraes Favorites

WRASSE RECORDS 121

♫ Vinicius de Moraes et Toquinho

“Insensatez” et « Garota de Ipanema » (Vinicius de Moraes / Tom Jobim)

Extrait de l’album O Poeta e o Violao (Milan 1975)

SOM LIVRE 0310-2

♫ Maria Bethania et Toquinho

« O que tinha de ser » (Vinicius de Moraes /Tom Jobim)

Extrait de l’album Vinicius + Bethania + Toquino (Buenos-Aires 1971)

TROVA 5001

♫ Maria Creuza avec Vinicius de Moraes et Toquinho avec Mario

« Mojarra » Fernadez contrebasse et Enrique « Zurdo » Roizner batterie « Eu se que vou te amar » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Vinicius de Moraes com Maria Creuza y Toquinho (Buenos-Aires 1970)

TROVA 5000

♫ Ornella Vanoni avec Vinicius de Moraes et Toquinho

« Assenza » (Vinicius de Moraes) et « Io so que ti amero » Tom Jobim / Vinicius de Moraes /Sergio Bardotti)

Extrait de l’album Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes Toquinho (1976)

DECCA 170 004

♫ Astrud Gilberto

« Girl from Ipanema » (Tom Jobim / vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Gilberto Golden Japanese Album (1969)

VERVE 3023

♫ Astrud Gilberto avec un orchestre arrangé par Marty Paich

“Dreamer” Vivo sonhando (Tom Jobim / Gene Lees)

Extrait de l’album The Astrud Gilberto Album with Antonio Carlos Jobim (1965)

VERVE 6-8643

♫ Astrud Gilberto avec un orchestre arrangé et dirigé par Gil Evans

“She’s a carioca” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Ray Gilbert)

Extrait de l’album Look to the rainbow (1964)

VERVE 821 55-2

♫ Wanda de Sa avec un orchestre arrangé et dirigé par Jack Marshall

“Once I loved ” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Ray Gilbert)

Extrait de l’album Softly (1965)

REV-OLA 71

♫ Blossom Dearie avec un orchestre arrangé et dirigé par Jack Marshal

“Quiet nights” Corcovado (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Gene Lees)

Extrait de l’album May I come in ? (1964)

CAPITOL JAZZ 4954492

♫ Nat King Cole

“Girl from Ipanema” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Norman Gimbel) Arrgts Ralph Carmichel

Extrait de la compilation Ramblin’rose (1961 / 1964)

UNIVERSAL MUSIC 56114457

♫ Frank Sinatra avec un orchestre arrangé et dirigé par Eumir Deodato

« Triste » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Sinatra & Company (1971)

REPRISE RECORDS 759-27053-2

♫ Tony Bennett avec un orchestre dirigé et arrangé par Don Costa avec Carlos Lyra à la guitare

« Song of the jet » Samba do aviao (Tom Jobim)

Extrait de l’album If I ruled the world : Songs for the Jet Set (1965)

SOPNY MUSIC 44015

♫ Mel Tormé avec George Shearing et l’orchestre de Gerry Mulligan

« Wave / Agua de Beber » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album The Classic concert live (1982)

CONCORD JAZZ 2227-2

♫ Buddy Rich et son orchestre

« Wave » (Tom Jobim) Arrgts John La Barbera soliste William Reichenbach trombone

Extrait de l’album Stick it (1972)

BGO RECORDS 983

♫ Roy Ayers vibraphone avec Herbie Hancock piano, Charles Tolliver trompette, Hubert Laws flute, Gary Bartz saxophone, Miroslav Vitous contrebasse et Grady Tate batterie

“Wave” (Tom Jobim) Arrgts Charles Tolliver

Extrait de l’album Stoned soul Picnic (1968)

ATLANTIC 27069

♫ Jon Lucien “How insensitive” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Norman Gimbel)

Extrait de l’album I am now (1970)

BMG 74321 869692

♫ Jean Carn

“Dindi” (Tom Jobim / Vinicius De Moraes) Album Saturday night special (1975)

Extrait de la compilation The best of Norman Connor

BUDDHA RECORDS 74465 9980 2

♫ Jimmy Smith orgue avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

« Meditation » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Hobo flats (1963)

VERVE B0012183-02

♫ Gary Mc Farland orgue avec Cal Tjader vibraphone

« Felicidade » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Solar Heat (1968)

VAMPISOUL 038

♫ André Previn clavecin avec un orchestre arrangé et dirigé par Marty Paich

« One note samba » et « Girl from Ipanema » (Tom Jobim)

Extrait de l’album The Popular Previn (1961)

SONY MUSIC 2385

♫ Clare Fisher piano

“So danço Samba” (Tom Jobim)

Extrait de l’album “So Danço Samba” (Tom Jobim)

EMI 50049

♫ Oscar Peterson piano avec un orchestre arrange et dirigé par Claus Ogermann

« Wave » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Motion and emotion

MPS 06024 9827013

♫ Roy Budd piano avec Dave Holland contrebasse et Chris Karan batterie

“Quiet nights” Corcovado (Tom Jobim)

Extrait de la compilation Blue Budd

EL RECORDS 96