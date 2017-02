Autour de Tom Jobim (1/3)

Programmation musicale

♫ Tom Jobim

“Se todos fossem iguais a você” (Tom Jobim)

Extrait de l’album A Certain Mr Jobim (1967)

Orchestre dirigé et arrangé par Claus Ogerman

DBK WORKS 5269

♫ Tom Jobim

« Children’s games » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Stone flower (1970)

orchestre arrangé et dirigé par Eumir Deodato

CTI RECORDS 5051742

♫ Lucky 15

« Children’s games » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Tribute to Antonio Carlos Jobim (1997)

XIII BIS RECORDS 177192

♫ Charlie Byrd guitare avec un orchestre arrangé par Tom Newsom

« Corcovado » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Brazilian Byrd (1965)

COLUMBIA 88883735352-13

♫ Helen Merrill avec Charlie Byrd guitare

“Quiet nights” Corcovado (Tom Jobim / Gene Lees)

Extrait de l’album The artistry of Helen Merrill (1965)

MERRILL ENTERTAINEMENT COMPANY 56014

♫ Elisete Cardoso

“Chega de saudade” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Arrgts Tom Jobim

Extrait de l’album Cancao de amor demais (1958)

DISCMEDI BLAU 4630-02

♫ Joao Gilberto

“Chega de saudade” (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Arrgts Tom Jobim

Extrait de l’album Chega de saudade (1959)

FREMAUX et ASSOCIES 5371

♫ Jon Hendricks

« No more blues » (Chega de saudade) (Tom Jobim / Jon Hendricks / Cavanaugh)

Extrait de l’album Salud Joao Gilberto (1961)

REPRISE RECORDS 93624 8245-2

♫ Joao Gilberto

« Aguas de Março » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Aguas de março (1973)

VERVE 837589-2

♫ Joao Gilberto avec Stan Getz saxophone ténor

« Ligia » (Tom Jobim)

Extrait de l’album The best of two worlds (1976)

COLUMBIA 88883735352-20

♫ Paula Morelenbaum avec Ryuchi Sakamoto piano et Jaques Morelenbaum violoncelle

“Sabia” (Tom Jobim / Chico Buarque)

Extrait de l’album Casa (2001)

SONY CLASSICAL 89982

♫ Zimbo Trio Amilton Godoy piano, Luis Chaves contrebasse et Rubens Barsotti batterie

« Sabia »

Extrait de l’album Zimbo Trio interpreta Tom Jobim

MOVIE PLAY 259

♫ Tom Jobim en duo avec Edu Lobo

« Luiza »

Extrait de l’album Tom et Edu (1981)

EMARCY 0731453425828

♫ Paolo Fresu trompette en duo avec Roberto Cipelli piano

« Luiza » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Melos (2000)

RCA 74321 78289 2

♫ Johnny Mathis

« Felicidade » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Olé (1964) In the complete global album collection

SONY MUSIC 88843091432-5

♫ Vince Guaraldi piano avec Monty Budwig contrebasse et Colin Bailey batterie

“Felicidade” (Tom Jobim)

Extrait de l’album Cast your fate to the wind (1962)

UNIVERSAL 0888072323285

♫ Nilson Matta contrebasse avec Anat Cohen clarinette, Guilherme Monteiro guitare, Carlos Mulher piano et arrgts et Alex Kautz batterie et Fernando Saci percussions

« Um nome de mulher » (Tom Jobim)

Extrait de l’album Nilson Matta’s Black Orpheus

(2013)

MOTEMA MUSIC 233696

♫ Baden Powell guitare en duo avec Guy Pedersen contrebasse

“Se todos fossem iguais a você ” (Tom Jobim)

Extrait de l’album Olympia 74

TREMA 710703 / 1

♫ Tania Maria piano et chant avec Helio basse et Boto batterie

« Chega de saudade » (Tom Jobim / Venicius de Moraes)

Extrait de l’album Via Brazils Vol 2

BARCLAY 80 566

♫ Nara Leao avec Roberto Menescal guitare et arrgts

« Insensatez » (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Album Des anos depois (1971) Extrait de la compilation La Bossa de Lara

UNIVERSAL MUSIC 01772-2

♫ Michel Graillier piano

“Portrait in black and white” (Tom Jobim)

Extrait de l’album Fairly (1991)

QUANTUM 6920

♫ Chico Buarque

“Retrato em preto e branco” (Tom Jobim / Chico Buarque)

Extrait de l’album Chico Buarque De Hollanda Vol 3 Arrgts Gaya

DISCMEDI BLAU 427 02

♫ Gilberto Gil

« Desafinado » (Tom Jobim / Newton Mendoça)

Extrait de l’album Gilberto’s Samba (2014)

SONY 88843082912

♫ Romero Lubambo guitare

« Brigas nunca mais » (Tom Jobim)

Extrait de l’album So Brazilian essence (2014)

SUNNYSIDE COMMUNICATIONS 1381

♫ Lica Cecato chant avec Romero Lubambo guitare

« So danço samba" (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

SEVEN MUSIC 241-164

♫ Tom Jobim

« Brazil » (Ary Barroso)

Avec un orchestre arrangé et dirigé par Eumir Deodato

Extrait de l’album Stone Flower (1970)

CTI RECORDS 5051742