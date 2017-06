Autour de Stevie Wonder (2)

Programmation musicale

♫ Stevie Wonder

“I love every little thing about you” (Steve Wonder)

Extrait de l’album Music of my mind (1972)

MOTOWN WD 72604

♫ Stevie Wonder

“I love every little thing about you” (Steve Wonder)

Extrait de l’album Music of my mind (1972)

MOTOWN WD 72604

♫ Stevie Wonder

“Please don’t go” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Fullfillingness’ first finale (1974)

MOTOWN 157 356 2

♫ Stevie Wonder

“Send one your love” (Steve Wonder)

Extrait de l’album The secret life of plants (1979)

MOTOWN 72145 / 1

♫ Gilberto Gil

“Drown in my own tears” (Steve Wonder)

Extrait de l’album Acoustic (1994)

WEA 4509-95324-2

♫ Leon Thomas

“You are the sunshine of my life” (Stevie Wonder) Extrait de l’album Full Circle (1973)

RCA 09026 63875 2

♫ Monty Alexander piano avec Eberhart Weber contrebasse et Kenny Clare batterie

“You are the sunshine of my life” (Stevie Wonder)

Extrait de l’Album Love and sunshine” (1975)

MPS 15 441

♫ Thad Jones & Mel Lewis Orchestra

“Don’t you worry ‘bout a thing (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Potpourri (1974)

PHILADEPHIE INTERNATIONAL RECORDS 33152

♫ Ramsey Lewis

“Don’t you worry ‘bout a thing” (Stevie Wonder) Extrait de l’album “Sun goddess” (1974)

COLUMBIA 88883735352-18

♫ Ray Baretto chant et congas avec Charlie Palmieri piano,

John Tropea guitare, Joe Farrell saxophone, Tito Puente timbales et Steve Gad batterie

“Pastime paradise” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album La cuna (1979)

CTI RECORDS 239 209

♫ Opus Jam

« Sir Duke » (Stevie Wonder)

Extrait de l’EP Motown A Cappella (2014)

ASSOCIATION A CAPPELLA

♫ Nnenna Freelon

“Superstition” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Tales of Wonder (2002)

CONCORD JAZZ 2107-2

♫ Laura Littardi

“Another star” (Stevie Wonder)

Extrait de Album Innerdance (2012) Compilation Cool Jazz

WAGRAM 3343282

♫ Hank Crawford saxophone alto avec Richard Tee claviers, Joe Beck guitare, Bob Cranshaw basse, Idriss Muhammad batterie arrgts Bob James

“You’ve got it bad girl” (Yvonne Wright) Extrait de l’album Wild flower (1973)

CTI RECORDS 505 1662

♫ Gene Russell piano avec Tony Williams congas, Henry Franklin basse, Steve Clover batterie

“My Cherie amour” (Stevie Wonder / Henry Cosby / Sylvia Moy)

Extrait de l’album New direction (1971)

BLACK JAZZ RECORDS BJ 1

♫ Jackson Five

“My Cherie amour” (Stevie Wonder / Henry Cosby / Sylvia Moy)

Extrait de l’album Diana Ross presents The Jackson Five (1969)

MOTOWN 440 014 380-2

♫ Stevie Wonder

“You haven’t done nothin” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Fullfillingness’ first finale (1974)

MOTOWN 157 356 2

♫ Stevie Wonder

“Another Star” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Songs in the Key of life (1976)

MOTOWN 1573572

♫ Stevie Wonder

“The Christmas song” (Wells / Tormé)

Extrait de l’album Someday at Christmas (1967)

TAMLA MOTOWN LP 362

