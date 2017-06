Autour de Stevie Wonder (1)

Programmation musicale

♫ Little Stevie Wonder

“Don’t you know” (Ray Charles)

Extrait de la compilation The Motor-Town revue Vol 1 (1967)

SOUL STORY 361 0152 761 864

♫ Little Stevie Wonder chant

“Drown in my own tears” (Henry Glover)

Extrait de l’album Tribute to Uncle Ray (1962)

MOTOWN 530 449-2

♫ Little Stevie Wonder chant

“On the sunny side of the street” (Mc Hugh / Fields)

Extrait de l’album With a song in my heart (1963)

TAMLA MOTOWN 5 060

♫ Little Stevie Wonder orgue

“Wondering” (Stevie Wonder / Clarence Paul)

Extrait de l’album The Jazz Soul of Little Stevie (1962)

TAMLA MOTOWN STMS 508 LP

♫ Stevie Wonder harmonica

« Alfie » (Burt Bacharach)

Extraits de l’album Eivets Rednow (1968)

GORDY GS 932 LP

♫ Stevie Wonder

“Beyond the sea” (Trenet / Lawrence)

Extrait du 45t Tears in vain (1965)

RIVIERA 231080

♫ Stevie Wonder

“Mr Tambourine man”

Extrait du 45T Travelin’man

TAMLA MOTOWN 548

♫ Stevie Wonder

“Sugar” (Wonder / Hunter)

“Anything you want me to do” (Wonder / Riser / Hunter / Hardaway)

Extrait de l’album Signed, sealed and delivered (1970)

TAMLA MOTOWN 72186

♫ Stevie Wonder

“Take up a course in happiness” (Stevie Wonder / Syreeta Wright)

Extrait de l’album Where I’am coming from (1971)

MOTOWN 530 223-2

♫ Stevie Wonder

“Do yourself a favor” (Stevie Wonder / Syreeta Wright)

Extrait de l’album Where I’am coming from (1971)

MOTOWN 530 223-2

♫ Stevie Wonder et Syreeta

“Il love every little thing about you” (Wonder)

Extrait de l’album Syreeta (1972)

MOTOWN 1920

♫ Stevie Wonder

“Superstition” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Talking book (1972)

MOTOWN 2C 066 93.880

♫ Hugo Montenegro

“Superstition” (Stevie Wonder)

Extrait de la compilation The vibe vol 2

RCA 82 876 579322

♫ Ahmad Jamal piano électrique

“Superstition” (Stevie Wonder) (1973) Arrgts Richard Evans Album Ahmad Jamal 73

Extrait de la compilation Move to groove (1995)

VERVE 525 797 2

♫ Monty Alexander piano et chant avec Andy Simpkins contrebasse et Charles Campbell congas

« Isnt’she lovely ?»

(Stevie Wonder extrait de l’album Estate (1979)

MPS 15.502

♫ Sonny Rollins saxophone ténor avec George Duke clavier, Charles Johnson guitar, Byron Miller basse, Bill Summers congas et Tony Williams batterie

« Isnt’she lovely ?» (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Easy Leaving (1978)

ORIGINAL JAZZ CLASSICS 893-2

♫ Freddie Hubbard trompette avec George Cables piano, Junior Cook, Pete Christlieb saxes tenor, Ernie Watts flûte, Ken Brinkley basse Et Ralph Penland batterie

“Too high” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album High energy (1974)

COLUMBIA 88883735352-19

♫ Mel Tormé avec un orchestre arrangé et dirigé par Chris Gunning

« All in love is fair » (Stevie Wonder)

Extrait de l’album The London Sessions (1977)

DCC JAZZ 608

♫ Houston Person saxophone ténor avec Idris Muhammad batterie

« All in love is fair » (Stevie Wonder) Album Houston Person 75

Extrait de la compilation Personality

BGP RECORDS 070

♫ Ray Charles

“Living for the city” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Renaissance (1975)

CROSSOVER RECORDS 278 69

♫ Stevie Wonder

“Don’t you worry bout a thing” (Stevie Wonder)

Extrait de l’album Innervisions (1973)

MOTOWN 157 355-2