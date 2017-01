Autour de Gershwin (2/2)

Programmation musicale

♫ Joni Mitchell avec Herbie Hancock piano, Wayne Shorter saxophone tenor, Ira Coleman contrebasse et Terry-Lynne Carrington batterie

“The man I love” (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Gershwin world (1998)

VERVE 557 797-2

♫ Rufus Wainwright avec John Odoo piano

"A foggy day" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Rufus does Judy at Carnegie Hall (2007)

GEFFEN RECORDS 0602517516724

♫ Dirk Bogarde narrateur avec un orchestre arrangé et dirigé par Eric Rogers

"A foggy day" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Lyrics for lovers (1960)

DECCA 982 738-1

♫ George Benson guitare et chant avec Ron Cuber sax Baryton, Lonnie Smith orgue et Jimmy Lovelace batterie

"A foggy day" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album It’s uptown (1966) Gorge Benson Anthologie

RHINO / WARNER ACHIVES R 2 79934

♫ Rod Stewart en duo avec Diana Ross

“I’ve got a crush on you” (G. Gershwin)

Arrangements et direction Alan Broadbent

Extrait de l’album Thanks for the memory… The great American Songbook Arrangements Bob Man (2005)

J RECORDS 82876 71810 2

♫ Tok Tok Tok avec l’orchestre NDR pops orchestra

“It ain’t necessarily so” (G. Gershwin / D D Heyward)

Arrangements Morten Flin

Extrait de l’album Gershwin with strings (2007)

BHM PRODUCTIONS 3015-2

♫ Quincy Jones orchestra avec Ray Charles à l’orgue

“Strike up the band” (Gershwin)

Extrait de l’album Genius + Soul = Jazz (1961)

RHINO R2 72814

♫ Ray Charles

“Love walked in” Arrangements (G. et I.Gershwin)

Extrait de l’album Ray Charles invites you listen (1967)

STATE SIDE 340539

♫ Chaka Khan avec Chick Corea piano, Joe Henderson saxophone ténor, Freddie Hubbard Trompette, Stanley Clarck basse et Lennie White batterie

“I love you Porgy” (Dubose / Gershwin)

Extrait de L’album Echoes of an era (1982)

ELEKTRA 27360

♫ Billy Stewart avec un orchestre arrangé et dirigé par Philip Wright

“Summertime” (Heyward / Gershwin)

Extrait de l’album Summertime (1966)

CHESS 1499

♫ Hampton Hawes piano avec Charles Mingus contrebasse et Danny Richmond batterie

“Summertime” (Heyward / Gershwin)

Extrait de l’album Mingus 3 (1957)

FRESH SOUNDS RECORDS 81

♫ Charles Mingus contrebasse avec Mal Waldron piano, Jackie Mc Lean saxophone alto, J.R Montrose sax ténor et Willie Jones batterie

"A foggy day" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Pithecanthropus erectus (1956)

ATLANTIC JAZZ 781756-2

♫ Ran Blake piano avec Ricky Ford saxophone ténor

“I got Rhythm” et “Blues” (Gershwin) solo piano

Extrait de l’album That certain feeling (George Gershwin Songbook) (1990)

HATHUT RECORDS

♫ Keith Jarrett piano

"Someone to watch over me" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album The melody at night with you (1999)

ECM 547949-2

♫ Ray Baretto chant et percussions avec Hector Martignon piano, Michael Philip Moesman bugle, Adam Kolker saxophone Alfredo “Tito” Gonzalez guiro

"Summertime guajira" (Heyward / Gershwin / Baretto)

Extrait de l’album My summertime

PARLOPHONE FRANCE

♫ Freddy avec l’orchestre d’Umberto Suarez

"El hombre que yo amé" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Freddy La voz del sentiemto

MELODIE 79599-2

♫ George Gershwin

“Ouverture”

Extrait de la BO du film Porgy and Bess d’Otto Preminger supervisée et dirigé par André Previn (1959)

LP / CBS

♫ Oscar Peterson clavicorde en duo avec Joe pass guitare

"Bes you is my woman" (Heyward / G. I. Gershwin)

Extrait de l’album Porgy and Bess (1976)

PABLO J33J-20052

♫ Dorothy Dandridge chant avec Oscar Peterson piano, Herb Ellis guitare, Ray Brown contrebasse et Alvin Stoller batterie

"How long has this been going on ?" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Smooth operator (1958)

VERVE 547 514-2

♫ Les Double-Six

"Fascinating Rhythm" (le pas qui plaira) (Gershwin / Mimi Perrin)

Extrait de l’album Les Doubles-Six

RCA 74321643142

♫ L.A Voices avec Supersax

"Embraceable you" (G. et I.Gershwin)

Extrait de l’album Supersax and L.A Voices (1983)

SONY 0889853467426

♫ Miles Davis trompette avec Thelonious Monk piano, Milt Jackon vibraphone, Percy Heath contrebasse et Kenny Clarke batterie

"The man I love" (G. et I. Gershwin)

Extrait de l’album Miles Davis and The modern Jazz Giants (1954)

PRESTIGE 347-2