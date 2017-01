Autour de Gershwin (1/2)

Programmation musicale

♫ Oscar Levant

« Gershwin a portrait by Levant » (G. Gershwin)

Extrait de l’album Oscar Levant plays Levant et Gershwin

DRG Records 13113

♫ Sammy Price piano en duo avec Doc Cheatham trompette

« Rhapsodie in Blue » (Gershwin)

Extrait de l’album Sammy Price and Doc Chetheam plays George Gershwin (Paris 1958)

GITANE JAZZ (Jazz in Paris) 018 426-2

♫ Ray Charles piano avec Oscar Petiford contrebasse et Joe Harris batterie

« The man I love » (G.& I. Gershwin)

Extrait de l’album The Genius after hours (1961)

ATLANTIC 8122-73523-2

♫ Mary Lou Williams piano avec Theodor Cromwell contrebasse et George Chamble batterie

“It ain’t necessarily so” (G. Gershwin)

Extrait de l’album Mary Lou Williams presents black Christ of the andes (1964)

SMITHONIAN FOLKWAYS RECORDINDS 40816

♫ Aretha Franklin avec Ray Bryant Combo

“It ain’t necessarily so” (G. Gershwin)

Extrait de la compilation The great American Songbook

COLUMBIA LEGACY 88697 83468 2

♫ Bill Potts orchestra

“My man’s gone now” (Gershwin / Heyward)

soliste Markie Markowitz trompette, Al Cohn sax ténor

Extrait de l’album The Jazz Soul of Porgy and Bess (1959)

FRESH SOUNDS RECORDS 663

♫ Lorraine Ellison

“My man’s gone now” Arrgts Oliver Nelson (Gershwin / Heyward)

Extrait de l’album Heart and soul (1966)

WARNER BROS 27717

♫ Ray Charles en duo avec Cleo Laine

“Bess you is man women”

Extrait de l’album Porgy and Bess Ray Charles. Cleo Laine

PAX ‎– ISK1152-3

♫ L’Orchestre de Christian Chevallier

“I got plenty o’nuttin” (Heyward / Gershwin)

Extrait de la compilation Christian Le prince du Jazz (1960)

EMI 509996423732 9

♫ L’Orchestre d’Yvan Jullien

“There’s a boat dat’s leavin’soon for New-York” (G.et I. Gershwin)

Extrait de l’album Porgy and Bess (1971)

GITANES JAZZ Jazz in Paris 013 039-2

♫ L’orchestre de Marty Paich

“Summertime” (Gershwin / Heyward)

Extrait de l’album The Rock Jazz Incident (1966)

REPRISE 27288

♫ Dee Mc Neil et Barry Window avec Barney Wilen saxophone soprano, Ronald Bryer guitare, Joel Vandroogenbroeck orgue flutes

et arrgts, Peter Giske basse et Wolfgang Paap batterie

« Summertime » (Heyward / Gershwin)

Extrait de l’album Soul hour (1968)

SONORAMA 62

♫ Klaus Wunderlich orgue

« Summertime »

(Heyward / Gershwin)

Extrait de la compilation German Funk Fieber Vol 1

SHOW UP RECORDS 01

♫ Ella Fitzgerald avec André Previn piano et Nils Hennig Orsted Pedersen contrebasse

« Who cares » (G.et I. Gershwin)

Extrait de l’album Nice work if you can get it Ella Fitzgerald and André Previn do Gershwin

PABLO RECORDS 3112-50

♫ André Previn en duo avec David Fink contrebasse

« I got Rhythm » (Gershwin)

Extrait de l’album We got Rhythm A Gershwin Songbook

DEUTSCHE GRAMMOPHON 453493-2

♫ Giora Feidman clarinette avec Roberto Pansera bandonéon Adam Rogers guitare et Anthony Falanga contrebasse

« Swanee » (Gershwin)

Extrait de l’album Gershwin and the Klezmer (1991)

PLANE 88711

♫ Jean Marc Foltz clarinette avec Stéphane Oliva piano

« Fascinating rhythm et Someone to watch over me » (Gershwin) to Woody Allen

Extrait de l’album Foltz Gershwin Oliva (2015)

VISION FUGITIVE 313012

♫ Chet Baker chant et trompette avec Michel Graillier piano, Riccardo del Fra contrebasse et John Engels batterie

« Someone to watch over me » (G. et I.Gershwin)

Extrait de l’album Chet Baker sings again (1985)

TIMELESS 238

♫ Chet Baker chant et trompette avec Russ Freeman piano, joe Pass Guitare, Carson Smith contrebasse et Bob Neel batterie

« But not for me » (G. et I. Gershwin)

Extrait de la compilation Chet sings The american years 1953 / 1956

(Chant du Monde 274225657)

♫ Lalo Shifrin et Bob Brookmeyer

“but not for me” (Gershwin) Arrgts Lalo Shifrin

Extrait de l’album Samba para dos

VERVE 06007 5340116

♫ Rosa Passos

“s’wonderfull” (G. & I.Gershwin)

Extrait de l’album Amorosa (2004)

SONY CLASSICAL 93548

♫ Paula Morelenbaum avec Joao Donato

« Love is here to stay » (G. & I.Gershwin)

Extrait de l’album Telecoteco (2004)

FAROL 81851

♫ Deodato

“Rhapsody in Blue” (Gershwin)

Extrait de l’album Deodato 2

EPIC 460 4152