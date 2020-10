Vivaldi : Nisi Dominus et Stabat Mater, par Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jaroussky & Jean-Christophe Spinosi

Un grand moment de musique ! En 2007, le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinosi enregistre le Nisi Dominus et le Stabat Mater de Vivaldi avec son Ensemble Matheus, la contralto Marie-Nicole Lemieux et le contreténor Philippe Jaroussky, pour le label Naïve.

Après avoir été réunis pour la première fois en 2004 pour l'enregistrement de l'Orlando furioso d'Antonio Vivaldi, le chef Jean-Christophe Spinosi et chanteurs Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky se retrouvent en 2007, et s'attaquent cette fois-ci aux œuvres de musique sacrée du compositeur vénitien. Un autre univers, que les chanteurs s'approprient magnifiquement bien, comme en témoigne le légendaire "Cum Dederit" extrait du Nisi Dominus et interprété par Philippe Jaroussky...

