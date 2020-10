Les musiques de Bellerofonte Castaldi, par Vincent Dumestre, Guillemette Laurens et Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre fonde l'ensemble Le Poème Harmonique en 1998, afin d'enregistrer le disque "Le Musiche di Bellerophonte Castaldi" avec la mezzo-soprano Guillemette Laurens. Il est publié la même année par le label Alpha, dont c'est aussi la première référence.

Fondé par Jean-Paul Combet en 1998, le label Alpha a changé le visage de la musique baroque, et accompagné une nouvelle génération de musiciens, comme Christina Pluhar, Antoine Guerber, l'ensemble Café Zimmermann, et bien sûr Vincent Dumestre et son Poème Harmonique.

L'émission du jour :