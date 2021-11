Une Vie de Héros de Strauss par Karajan, avec le Philharmonique de Berlin

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan interpréter Une Vie de Héros de Richard Strauss en 1959.

En 1959, Herbert von Karajan a 51 ans. Après quelques années purgatoires et un procès en dénazification, il a travaillé ses réseaux et imposé sa marque - la mort de Wilhelm Furtwängler en 1954 a en quelque sorte libéré le terrain. Karajan est nommé en 1955 chef à vie de l'Orchestre philharmonique de Berlin, puis prend en 1956 la direction artistique du Festival de Salzbourg. En 1957, il succède à Karl Böhm en tant que directeur artistique de l’Opéra d’État de Vienne… Ce sont ses grandes années de revanche. Il met alors en place ce qu’on appellera le « système Karajan », une fine articulation des répétitions, de l’enregistrement et des concerts.

Cette « Vie de héros » de Strauss, à la fois précise et emportée, tenue et pleine de souffle, n’est pas seulement un grand disque, mais un manifeste… et pour Karajan lui-même, un miroir tendu au monde musical, comme pour lui dire « je suis là, comme un héros de ces temps culturels nouveaux, et j’y suis pour longtemps ».

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'émission :