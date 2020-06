Teresa Berganza chante Mozart

Teresa Berganza au sommet ! En 1963, la grande mezzo-soprano espagnole enregistre pour Decca un disque d'airs d'opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, en compagnie du London Symphony Orchestra placé sous la direction de John Pritchard.

En 1963, Teresa Berganza a tout juste 30 ans. Sa carrière a débuté six ans auparavant au festival d'Aix-en-Provence dans le rôle de Dorabella de Cosi fan Tutte, et elle est devenue depuis la grande mozartienne du moment. Sa voix, très souple et incroyablement longue, était aussi extrêmement puissante, et s'ajustait particulièrement bien à cette musique. Une merveille !

