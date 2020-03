Tabula Rasa, l'album culte d'Arvo Pärt

En 1984, le label ECM fait paraître "Tabula Rasa", un album qui réunit trois œuvres majeures du compositeur estonien Arvo Pärt, enregistrées par plusieurs formations musicales, parmi lesquelles le duo formé par Gidon Kremer et Keith Jarrett pour le célébrissime "Fratres".

Rupture esthétique majeure

Le compositeur estonien Arvo Pärt entame en 1976 une rupture esthétique majeure dans son écriture musicale. Après ses études au conservatoire de Tallin, il commence à composer des pièces sérielles, comme beaucoup de compositeurs à cette époque. Il connait ensuite une période de crise créatrice à la fin des années 60, délaisse la composition pendant plusieurs années et se consacre à l'étude du plain-chant grégorien.

Für Alina pour piano (1976) est la première oeuvre où Arvo Pärt met en pratique son nouveau langage musical, que certains qualifient de minimaliste et qu'il appellera tintinnabulation. Il compose la même année Cantus in memoriam Benjamin Britten, et Fratres en 1977, dont la version pour violon et piano est créée par Gidon Kremer et Elena Bashkirova en 1980 à Salzbourg. Cette dernière connait rapidement un succès mondial, notamment grâce à son utilisation dans de nombreux films, publicités et chorégraphies.

