Samuel Barber : Knoxville, Summer of 1915, par Dawn Upshaw

Grande mélodie avec orchestre de Samuel Barber sur un texte de l'écrivain américain Samuel Agee, "Knoxville : Summer of 1915" a été créée en 1948 par la soprano Eleanor Steber. Mais cette version chantée en 1989 par Dawn Upshaw est peut-être la plus réussie, à la fois enfantine et émouvante...

Dawn Upshaw, Knoxville : Summer of 1915, Orchestra of St. Luke's, David Zinman, © Nonesuch