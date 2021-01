Rosso : Patricia Petibon chante des airs baroques italiens

L'un des grands disques de Patricia Petibon ! La soprano fait paraître en 2010 ce très bel album d'airs baroques italiens, sur le label Deutsche Grammophon. Il réunit notamment des extraits d'opéras et d'oratorios d'Alessandro Scarlatti et de Stradella, et le grand air d'Alcina de Haendel...

