En Disques de Légende, nous écoutons aujourd'hui la nuit d'amour de Romeo et Juliette de Berlioz, par Carlo Maria Giulini dirigeant l'Orchestre Symphonique de Chicago.

Avant d’arriver à Chicago, Carlo Maria Giulini s’était fait connaître comme chef lyrique – à la Scala de Milan d’abord, puis sur toutes les grandes scènes lyriques du monde… Mais en 1968, à 54 ans, après avoir beaucoup écumé le monde de l'Opéra qui commence à le fatiguer un peu, il décide d'abandonner les représentations lyriques compte tenu des mauvaises conditions de préparation. Il s'oriente donc vers une carrière de chef symphonique, et l'Orchestre Symphonique de Chicago sera son premier poste - il en sera premier chef invité à de 1969 à 1978. De ces 10 années de collaboration, naissent quelques disques tous aussi merveilleux - la 1er Symphonique de Mahler, la 4e de Brahms, la 9e de Bruckner... – et surtout, Romeo et Juliette de Berlioz.

« C’était un merveilleux orchestre : je préfère ne pas dire que je les dirigeais, plutôt que je faisais de la musique avec eux », s’exprimait Carlo Maria Giulini à propos de sa collaboration avec l’Orchestre Symphonique de Chicago.

