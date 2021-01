Rolf Lislevand interprète Kapsberger

En 1993, le luthiste et théorbiste norvégien Rolf Lislevand enregistre pour le label Auvidis le Quatrième livre de pièces pour chitarronne et basse continue composé par Johann Hieronymus Kapsberger, et édité en 1640 à Rome. Un disque qui va marquer toute une génération de luthistes.

Johannes Hieronymus Kapsberger, Libro Quarto d'Intavolatura di Chitarone, Roma, 1640, Rolf Lislevand, © Astrée - Auvidis