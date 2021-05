Rheinmädchen (Les Filles du Rhin) par l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon

Paru en 2016 chez Harmonia Mundi, l'album "Rheinmädchen" de Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion nous invite à voyage à travers des œuvres de Wagner, Brahms, Schubert & Schumann. Un programme très romantique autour des mythes et légendes germaniques, utilisés à la fois dans le Lied et l'opéra...

Les Filles du Rhin, "Rheinmädchen" : Schubert, Schumann, Brahms, Wagner. Pygmalion, Raphaël Pichon, © Harmonia Mundi