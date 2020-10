Pinchas Zukerman, Jacqueline Du Pré & Daniel Barenboim jouent le Trio "à l'Archiduc" de Beethoven

Une histoire d'amour et d'amitié ! Le violoniste Pinchas Zukerman, la violoncelliste Jacqueline Du Pré et le pianiste Daniel Barenboim enregistrent à Londres en 1970 le trio avec piano n° 7 de Beethoven, également appelé "Trio à l'Archiduc", pour le label EMI.

Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman et Jacqueline Du Pré donnent cette version du trio "à l'Archiduc" dans le cadre de leur intégrale des trios avec piano de Ludwig van Beethoven, enregistrée en seulement trois jours autour du 1er janvier 1970.

Très amis, les trois musiciens sont alors âgés d'une vingtaine d'années seulement, et appartiennent à la même troupe d'instrumentistes très liés qui s'était formée à la fin des années 1960 autour du couple Barenboim-Du Pré, et qui réunissait aussi les violonistes Itzhak Perlman et Isaac Stern, ou encore le chef Zubin Mehta.

