Philippe Herreweghe dirige le Requiem de Fauré

En 1988, le chef d'orchestre belge Philippe Herreweghe enregistre le Requiem de Gabriel Fauré avec son ensemble La Chapelle Royale, l'ensemble Musique Oblique, et les solistes Agnès Mellon et Peter Kooys.

La redécouverte du Requiem de Fauré

Philippe Herreweghe est le premier à enregistrer la version "originale" du Requiem de Gabriel Fauré : écrite pour un effectif instrumental pmoins important que celle de 1901, elle estcréée en 1893 à La Madeleine, et éditée en 1994 par le musicologue Jean-Michel Nectoux à partir des manuscrits de Fauré et de partitions de musiciens. Quelques années plus tôt, le chef d'orchestre John Rutter avait lui aussi enregistré sa propre version originale du Requiem, une version qu'il édite en 1989, mais qui sera critiquée par les spécialistes.

à lire aussi article Quelle est la meilleure version du Requiem de Fauré ?

L'émission du jour :