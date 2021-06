Philippe Herreweghe dirige le Magnificat de Bach

En 1990, le chef d'orchestre belge Philippe Herreweghe enregistre le Magnificat BWV 243 de Bach pour le label Harmonia Mundi, avec ses deux ensembles vocaux, La Chapelle Royale et le Collegium Vocale de Gand, et en solistes Agnès Mellon, Barbara Schlick, Gérard Lesne, Howard Crook et Peter Kooy.

